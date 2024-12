L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux lance son portail dédié à l’éducation financière

Partager Facebook

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de mettre en ligne “Le Marché des Capitaux pour Tous”, un portail web entièrement dédié à l’éducation financière axée sur le marché des capitaux.

Disponible en arabe et en français, cette plateforme innovante vise à démocratiser et à rendre accessibles les notions liées à l’investissement et au marché des capitaux au Maroc, indique un communiqué de l’AMMC.

Conçu de manière ergonomique et doté d’une identité visuelle distinctive, le portail “Le Marché des Capitaux Pour Tous” propose un large éventail de contenus pédagogiques entièrement élaborés par l’AMMC, dans le cadre de son engagement pour la promotion de l’éducation financière du grand public.

Il s’agit notamment des notions de base sur l’investissement dans le marché des capitaux, à travers le décryptage de manière simple et pédagogique des concepts fondamentaux liés à l’épargne et à l’investissement, d’une série complète des Guides de l’Investisseur et des outils interactifs et ludiques via des brochures, jeux, quiz, capsules vidéo et simulateurs, offrant une expérience d’apprentissage ludique et permettant d’appliquer les connaissances de manière concrète.

L’éducation financière, une priorité stratégique pour l’AMMC

Levier essentiel pour le développement du marché des capitaux et pour l’inclusion financière, l’éducation financière occupe une place importante dans le plan stratégique 2024-2028 de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

L’Autorité s’engage ainsi sur plusieurs fronts et multiplie les initiatives à même de rapprocher le grand public du marché des capitaux.

Aux côtés des différents contenus qu’elle développe, l’AMMC investit également les ondes avec des campagnes radiophoniques nationales et organise plusieurs actions sur le terrain auprès d’étudiants et lycéens.

Le Marché des capitaux pour tous est disponible à l’adresse : education.ammc.ma

LR/MAP