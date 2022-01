Sahara | Le Maroc engrange d’importants succès diplomatiques

Partager Facebook

Des média italiens ont mis en lumière les ‘’importants’’ succès diplomatiques engrangés par le Royaume dans le dossier du Sahara marocain, tout en pointant l’implication flagrante de l’Algérie.

Le Maroc a récolté, ces derniers mois, d’importants succès diplomatiques, écrit le portail d’informations italien “InsideOver”.

Dans un article d’analyse, le média électronique revient sur la Note adressée par la Ligue des États arabes à tous les organes et organisations sous sa bannière, recommandant l’adoption d’une carte unifiée dans tous les événements qu’ils organisent, en joignant une carte des pays arabes comprenant la carte complète du Maroc, confirmant la marocanité du Sahara et réaffirmant son soutien à l’intégrité territoriale du royaume.

Cette Note intervient à quelques mois du prochain sommet des chefs d’État arabes, prévu en mars à Alger, note le portail, qui fait observer que la position de la Ligue arabe est venue ‘’asséner une réponse claire à une protestation formulée par la délégation algérienne contre la publication de la carte complète du Maroc, qui inclut son Sahara, lors d’un événement organisé par l’Organisation de la femme arabe au Caire’’.

‘’La dernière réunion ministérielle des ministres arabes de l’habitat, qui s’est tenue le 14 décembre à Amman, a souligné à cet effet la nécessité de respecter la géographie et la souveraineté des États et de veiller, dans tous les événements organisés par les organes, fédérations et organisations affiliés au Conseil des ministres arabes de l’habitat, à publier la carte complète et indivisible du monde arabe’’, rappelle InsideOver.

Et de poursuivre que la décision de la Ligue arabe rejoint celle du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui, suite à son dernier sommet du 14 décembre, a soutenu dans sa déclaration finale la marocanité du Sahara, en tant que ‘’garantie de la sécurité, de la stabilité et de l’intégrité territoriale du Maroc’’.

Le média italien a rappelé qu’en 2020 l’ancien président américain Donald Trump avait officiellement reconnu la marocanité du Sahara ; une position confirmée par son successeur Joe Biden.

De son côté, l’Agence de presse italienne “ASI” a jeté la lumière sur les dernières résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, pointant l’implication de l’Algérie dans le différend régional autour du Sahara marocain.

“L’Algérie, qui a créé le mouvement séparatiste du Polisario, finance toute la campagne de propagande contre le Maroc”, a indiqué l’agence de presse italienne, soulignant que “les États-Unis ont joué un rôle clé dans l’adoption des dernières résolutions du Conseil, qui ont révélé encore une fois l’implication du régime algérien dans ce différend régional”.

Citant les déclarations d’un haut responsable de l’Administration de Joe Biden, lors d’une conférence de presse sur la situation dans la région du Moyen-Orient tenue 17 décembre, le média italien a relevé que “ce dossier ne concerne que le Maroc et l’Algérie”, estimant que “le choix de l’Administration américaine de ne pas évoquer le Polisario n’est pas anodin”.

Les résolutions du Conseil de sécurité fournissent le cadre du processus politique et de la recherche d’une solution politique à ce conflit, a expliqué l’agence, notant que le dénominateur commun des résolutions 2440, 2464, 2494 et 2548 est la nécessité de parvenir à une solution juste, mutuellement acceptable et fondée sur le compromis.

‘’En la citant nommément dans ses différentes résolutions, le Conseil de sécurité considère l’Algérie comme une partie au conflit et non plus comme un simple observateur ou un pays voisin”, a commenté l’ASI.

LR/MAP