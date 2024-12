Riyad | Mme Seghrouchni prend part au Dialogue ministériel de la DCO sur les Fake news

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a pris part à Riyad aux travaux du Dialogue ministériel de l’Organisation de coopération numérique (DCO) sur les Fake news, qui a connu la participation de plusieurs ministres des États membres de la DCO.

Dans son allocution à cette occasion, Mme Seghrouchni s’est attardée sur la question des Fake news et les dimensions qu’elle a prises à la lumière de l’évolution numérique et du développement rapide des technologies de pointe, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Dans ce contexte, la ministre a souligné que le Maroc, qui accorde une grande importance à cette question vu ses répercussions négatives dans divers domaines, œuvre à créer un environnement numérique sain qui garantit la protection de la vie privée et les droits de l’individu, ajoutant que la coordination dans le cadre de la DCO et le partage des bonnes pratiques contribueront à contrer le phénomène des fausses nouvelles et en limiter les effets.

Le Dialogue ministériel de la DCO sur les Fake news, placé sous le thème “Dialogue ministériel sur les fausses nouvelles : Vers l’adoption d’une voie unifiée”, a été organisé dans le cadre de la 19ème édition du Forum des Nations Unies sur la gouvernance d’Internet, qui se tient du 15 au 19 décembre en Arabie Saoudite, note le communiqué.

Plus de 10.000 participants de 160 pays, ainsi qu’un millier d’intervenants internationaux et d’experts prennent part au Forum des Nations Unies sur la gouvernance d’Internet pour discuter des tendances et des politiques internationales en matière de gouvernance d’Internet.

En marge de sa participation au Dialogue ministériel de la DCO sur les Fake news, Mme Seghrouchni a tenu une réunion de travail à Riyad avec la secrétaire générale de l’Organisation de coopération numérique, Dima Al-Yahya.

Selon le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette réunion a été l’occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération et d’approfondir la coordination entre le ministère et la DCO. Cette réunion a été marquée par la présentation d’un exposé mettant en valeur les activités et les programmes de l’organisation.

Mme Seghrouchni a passé en revue les projets les plus importants lancés au Maroc dans le domaine de la transformation numérique, conformément à la Haute Vision Royale, soulignant la nécessité de partager les meilleures pratiques et d’échanger les expériences avec la DCO et ses Etats membres.

De son côté, Mme Dima Al-Yahya a salué le dynamisme numérique que connaît le Royaume, réaffirmant l’importance d’explorer de nouveaux horizons de partenariat entre les deux parties.

LR/MAP