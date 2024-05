Rabat-Salé-Kénitra | La DGSN célèbre le 68ème anniversaire de sa création

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une cérémonie a été organisée, jeudi à Rabat, à l’occasion du 68ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette cérémonie, présidée par le préfet de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, Mustapha Moufid, a été marquée par l’organisation d’un défilé des différentes unités de police et le salut aux couleurs nationales.

Dans une allocution à cette occasion, M. Moufid a indiqué que la famille de la Sûreté nationale commémore aujourd’hui le 68ème anniversaire de sa fondation, une occasion précieuse qui marque un souvenir glorieux dans l’histoire de cette institution et un moment marquant dans le processus d’édification institutionnelle du Maroc moderne.

Cette date constitue également l’occasion de passer en revue les réalisations accomplies et de fixer les objectifs immédiats et futurs de développement et de renouvellement du système des services de sûreté en droite ligne des Hautes Directives Royales prônant la nécessité de “faire preuve de sérieux” dans la gestion des affaires publiques, a-t-il relevé.

La commémoration de l’anniversaire de la création de la DGSN, a-t-il relevé, s’inscrit cette année dans un contexte caractérisé par les préparatifs du Royaume à accueillir des événements à dimension internationale et continentale.

Cette cérémonie a été marquée par la décoration de plusieurs retraités et fonctionnaires de la DGSN de Wissams royaux, en présence notamment du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, de la Maire de Rabat, Fatiha El Moudni, de responsables sécuritaires et militaires, des magistrats, et des représentants des services extérieurs.

La célébration de l’anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale est une occasion de mettre en avant les efforts consentis par cette institution nationale qui fait montre d’une grande vigilance et d’un professionnalisme inégalé dans la préservation de la stabilité de la patrie et la garantie de la sécurité des biens et des citoyens.

LR/MAP