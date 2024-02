Rabat accueille une conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud 15 et 16 février

Partager Facebook

Une Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se tiendra, jeudi et vendredi à Rabat, pour débattre du “rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l’intégration et du développement commun”.

Cette rencontre, organisée à l’initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l’Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans le lancement de toute initiative de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération Sud-Sud.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que cette conférence s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Rabat capitale de la coopération Sud-Sud, publiée au terme du Forum Sud-Sud, tenu en mars 2022 et vient réaffirmer la nécessité de renforcer les liens de coopération Sud-Sud et l’action commune des institutions législatives, particulièrement à la lumière des crises multiples et successives que traverse le monde aujourd’hui.

Elle vient également réaffirmer la conviction que la coopération avec le Sud constitue un choix stratégique pour le développement durable et un outil essentiel pour renforcer les intérêts économiques et les liens humanitaires afin de réaliser l’intégration dans l’économie mondiale, ajoute la même source.

Lors de cette Conférence, les participants se pencheront sur les enjeux stratégiques actuels, principalement ceux liés au développement, à la transition économique, au commerce, aux investissements, à la technologie, à l’innovation et à la sécurité énergétique, sanitaire, alimentaire et hydrique, le but étant de formuler et d’adopter des recommandations, propositions et décisions concrètes, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en valeur du rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales africaines, arabes et latino-américaines, dans la promotion et le renforcement des partenariats stratégiques dans les domaines économique, social et humanitaire.

Les discussions seront axées autour de trois thématiques, à savoir: “Renforcer le dialogue politique et la sécurité régionale en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine pour parvenir à la paix, la stabilité et la prospérité”, “Réaliser la transformation économique, l’intégration régionale et le développement commun : L’importance des politiques associées au renforcement des partenariats stratégiques, à la promotion de l’investissement, de la technologie et des infrastructures ainsi qu’au renforcement de la compétitivité” et “La triade développement durable – énergie – environnement”.

LR/MAP