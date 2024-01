Marrakech | Projection du film- documentaire “Invisible Beauty”, le 08 février prochain

La projection du film- documentaire “Invisible Beauty”, produit en 2023, aura lieu, en avant-première en Afrique, le 08 février prochain au Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), en présence de ses réalisateurs Frédéric Tcheng et Bethann Hardison.

Ce film- documentaire qui sera projeté en version originale (en Anglais) à l’auditorium Pierre Bergé au sein de ce Musée, a été présenté en première mondiale au “Sundance Film Festival” (USA) le 21 janvier 2023, et projeté au “Hot Docs International Film Festival” (Canada) le 2 mai 2023, ainsi que lors du “Tribecca Film Festival” (USA) le 13 juin 2023, indique un communiqué du Musée Yves Saint Laurent- Marrakech.

Dans ce film de 115 min, la co-réalisatrice Bethann Hardison, figure de proue et révolutionnaire de la mode depuis plus de cinq décennies, revient sur son parcours en tant que mannequin pionnière, agent de mannequins et militante afro-américaine de la première heure.

Yves Saint Laurent a été un des premiers couturiers à inviter des mannequins d’origine africaine et asiatique à présenter ses collections, parmi lesquelles, Katoucha Niane, Mounia Orosemane, Amalia Vairelli, Iman et Naomi Campbell, rappelle la même source.

Le créateur a toujours été très attaché à l’Afrique, une grande source d’inspiration pour lui tout au long de sa vie. Il a également contribué à l’entrée de femmes africaines dans le temple de la haute couture.

“Le Musée Yves Saint Laurent est heureux de s’associer cette année de nouveau, à la Foire Internationale d’Art Contemporain d’Afrique et de sa Diaspora (1-54), qui se déroulera à Marrakech du jeudi 8 au dimanche 11 février prochain”, lit-on dans le communiqué.

Et la même source de poursuivre que le Jardin Majorelle et la Fondation Jardin Majorelle se réjouissent aussi de célébrer cette année les 100 ans du Jardin, un siècle d’éclat depuis 1924 où, l’histoire, la nature, la culture se mêlent dans un tableau enchanteur.

Ce centenaire sera célébré avec des expositions, des rencontres, des conférences, des concerts, et des projections pour une expérience unique dans un endroit mythique reconnue mondialement, conclut le communiqué.

