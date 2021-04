L’évolution du dossier libyen au centre d’entretiens entre le SG de la Ligue arabe et l’Envoyé spécial de l’ONU

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit et l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Jan Kubis ont examiné, mercredi au Caire, les évolutions de la situation en Libye sur les plans politique, sécuritaire et économique.

Lors de ces entretiens, les deux responsables se sont attardés sur le rôle de la Ligue dans l’appui du processus de règlement du conflit libyen sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU), à travers le soutien du nouveau pouvoir législatif, l’encouragement des Libyens à parachever la mise en œuvre de la feuille de route politique adoptée par le forum du dialogue politique et le parachèvement des étapes prévues dans l’accord de cessez-le-feu dont le départ des forces étrangères et des mercenaires de tous les territoires libyens et l’engagement pour la tenue des élections nationales prévues le 24 décembre 2021, selon un communiqué de la Ligue arabe.

Dans ce contexte, M. Aboul-Gheit a mis en avant le souci de la Ligue arabe de renforcer ses relations de coopération et son action coordonnée et complémentaire avec l’ONU pour soutenir le processus libyen national, et de hisser le niveau de l’action commune avec ses autres partenaires dans le cadre de la commission quadripartite composée de la Ligue Arabe, des Nations Unies, de l’Union Africaine et de l’Union Européenne, précise-t-on de même source.

Le secrétaire général de la Ligue arabe compte appeler à une réunion, la semaine prochaine, au niveau des secrétaires généraux des quatre organisations en vue d’échanger les points de vue et coordonner les prises de position pour la réussite de la phase de transition en Libye et parvenir à un règlement politique intégré de la situation dans ce pays, fait savoir le communiqué.

LR/MAP