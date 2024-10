Le SG de l’ONU prend note du soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Partager Facebook

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est référé dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, à la lettre adressée par le président français Emmanuel Macron à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soutenant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique cadre de résolution du différend autour du Sahara marocain.

La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, joue un rôle crucial dans les dynamiques de ce dossier. Cette évolution a le potentiel de faciliter une avancée au sein du Conseil, qui, dans ses résolutions depuis 2007, considère déjà positivement l’Initiative marocaine d’autonomie, la qualifiant de “sérieuse et crédible”.

La nouvelle position française a, également, pour vocation d’accompagner les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et son Envoyé personnel visant à débloquer le processus politique sous l’égide exclusive de l’ONU, en créant un climat diplomatique plus propice à la reprise des tables rondes, et à la discussion sur la base de l’Initiative marocaine d’autonomie.

Le soutien français clair à la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud vient renforcer une reconnaissance plus large de l’Initiative d’autonomie, lui conférant une légitimité plus forte sur la scène internationale comme la seule et unique solution viable à ce différend.

Quelque 110 États membres des Nations Unies, dont deux membres permanents du Conseil de sécurité, 19 membres de l’Union européenne et de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du monde arabe, ainsi que des organisations régionales et sous-régionales ont exprimé leur soutien à la proposition marocaine.

Comme consigné dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité, le Maroc continuera, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi, à intensifier ses efforts diplomatiques pour mobiliser un large soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie comme solution viable et de compromis au différend autour du Sahara marocain.

