Le Maroc a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réussite de la Coupe du monde des clubs (Infantino)

Le Maroc a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réussite de la Coupe du monde des clubs, a indiqué mardi à Tanger, le président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino.

« Après le succès du Mondial au Qatar, cette Coupe du monde des clubs prend une ampleur tout à fait particulière et spéciale dans le monde », a souligné M. Infantino à son arrivée à l’aéroport de Tanger pour assister aux demi-finales et à la finale du Mondial des clubs, notant que le Maroc a déployé d’importants efforts et mis en place tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette édition.

« La FIFA a accordé au Maroc une pleine et entière confiance pour l’organisation la Coupe du monde des clubs », a affirmé le président de l’instance dirigeante du football mondial.

Se réjouissant de revenir au Maroc, « un magnifique pays de football qui a eu un énorme succès lors du mondial au Qatar », M. Infantino a ajouté que cette édition du Mondial des clubs que le Maroc organise pour la 3ème fois a réuni de grands clubs et suscité l’engouement des supporters à travers le monde.

La première demi-finale du Mondial des clubs, organisé du 1er au 11 février au Maroc, mettra aux prises Al-Hilal d’Arabie saoudite aux Brésiliens de CR Flamengo, mardi soir au Grand stade de Tanger. L’autre demi-finale opposera le Real Madrid à Al Ahly du Caire, mercredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

La finale aura lieu samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

LR/MAP