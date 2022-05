La Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech témoigne de nos efforts conjoints pour vaincre cette organisation terroriste

Partager Facebook

La sous-secrétaire d’Etat américaine chargée des Affaires politiques, Mme Victoria Nuland, a souligné, mercredi à Marrakech, que la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech a été “très fructueuse” et a témoigné de “nos efforts conjoints pour vaincre cette organisation terroriste”.

La réunion de Marrakech “a été très fructueuse et a témoigné de nos efforts conjoints pour vaincre cette organisation terroriste, assurer la sécurité et la stabilité des Etats fragiles, et protéger les vies humaines”, a précisé la diplomate américaine lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, à l’issue des travaux de ce conclave international, qui a connu la participation de 79 pays.

Mme Nuland a également fait savoir que la tenue de cette première réunion de la Coalition mondiale anti-Daech en Afrique témoigne d’un changement d’orientation en ce qui concerne la menace de Daech et les défis que représente la présence de cette organisation terroriste sur le continent africain.

“Notre présence aujourd’hui aux côtés des représentants de 13 pays africains constitue une preuve forte et un signal clair à cette organisation terroriste que nous resterons solidaires pour la vaincre”, s’est félicitée la responsable américaine, réaffirmant “l’engagement des États-Unis et des autres membres de la Coalition à soutenir nos partenaires dans leurs efforts visant à renforcer leur sécurité et à parvenir à une meilleure justice pour les peuples du continent”.

À cet égard, elle a rappelé que les États-Unis ont mobilisé un soutien financier important cette année pour soutenir ces efforts, exprimant la fierté de son gouvernement de “porter cette action en coopération avec le Royaume du Maroc”.

La réunion de Marrakech a été l’opportunité de débattre des moyens d’action conjointe pour lutter contre les dangers terroristes sous toutes ses formes, mais également des mesures à même de renforcer les stratégies et les capacités sécuritaires des pays du continent, le but étant d’affaiblir cette organisation terroriste.

L’accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance dont jouit l’approche singulière mise en œuvre par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme.

Ce conclave confirme aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les sources du terrorisme et d’extrémisme dans le continent.

LR/MAP