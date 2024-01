Jordanie | Le taux d’inflation annuel en légère hausse, à 2,08%

Le taux d’inflation annuel en Jordanie selon l’indice des prix à la consommation du pays a atteint 2,08 %, en légère hausse par rapport à l’année écoulée, d’après un rapport du Département des statistiques générales.

Cette légère hausse a été portée essentiellement par les combustibles et l’éclairage (+5,76 %), les produits laitiers et les œufs (+5,70 %), la culture et les divertissements (+4,37 %) et le loyer (+4,10 %), tandis que les groupes des légumes et légumineuses secs et en conserve, de l’habillement et des fruits ont contribué à freiner l’augmentation de l’inflation, précise-t-on.

Selon le rapport, l’indice général des prix à la consommation en décembre dernier a augmenté de 1,64 %, atteignant 109,82 points, contre 108,05 points pour le même mois de 2022.

L’eau et l’assainissement, le tabac et les viandes et volailles ont été les produits les plus importants ayant soutenu la hausse de l’indice général des prix à la consommation pour le mois dernier, par rapport à décembre 2022, fait-on savoir.

