Inde | Plus de 500 millions de doses de vaccin seront administrés d’ici juillet

Le nombre de doses de vaccin contre la Covid-19 administrées en Inde atteindra 510 millions d’ici juillet prochain, a annoncé samedi le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan.

Le pays de 1,3 milliard d’habitants a administré à ce jour environ 180 millions de doses aux bénéficiaires éligibles, alors que la campagne de vaccination a été ouverte à tous les personnes de plus de 18 ans depuis le 1er mai.

S’exprimant lors d’une réunion avec les ministres de la Santé des Etats de l’Uttar Pradesh, du Gujarat, du Madhya Pradesh et de l’Andhra Pradesh, M. Vardhan a annoncé que la production de vaccins augmente à un rythme soutenu pour répondre à la demande croissante.

“Le vaccin russe Sputnik-V a été approuvé. A cela s’ajoute l’approbation prévue du ZyCoV-D de la société Zydus et Genova, du vaccin américain Novavax produit localement par le Serum Institute of India, et bien d’autres vaccins qui devraient porter à plus de 2 milliards le nombre de doses disponible dans le pays entre août et décembre prochains”, a-t-il dit.

En Inde, trois vaccins sont approuvés à ce jour. Il s’agit du Covishield de l’Université d’Oxford-AstraZeneca, du Covaxin fabriqué par la société indienne Bharat Biotech et du vaccin russe Sputnik V.

Selon des observateurs, le pays témoigne d’une forte inégalité en termes d’accès à la vaccination entre les zones urbaine et celles rurales qui souffrent d’un faible approvisionnement en termes de vaccins.

Depuis quelques semaines, le pays asiatique s’enfonçait dans une crise sanitaire majeure en raison d’une explosion de l’épidémie due en partie à la circulation du nouveau variant, le B.1.617. Ces derniers jours, la pandémie semble s’atténuer dans les grandes villes, mais le virus sévit dans le vaste arrière-pays rural de l’Inde, où vivent les deux tiers de la population.

