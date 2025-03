Hilale s’entretient avec le Secrétaire général de l’ONU sur l’Agenda Responsabilité de protéger

Partager Facebook

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a été reçu à New York, en compagnie de ses homologues du Guatemala et du Luxembourg, en leur capacité de co-présidents du Groupe des amis onusiens sur la Responsabilité de protéger (R2P), par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Lors de cet entretien qui a eu lieu jeudi, les discussions ont porté sur l’agenda R2P et la perspective de la commémoration, cette année, du 20è anniversaire de son adoption par les Nations Unies au Sommet mondial de 2005, en tant que point cardinal pour la protection contre les atrocités de masse.

A cette occasion, M. Hilale a fait part au Secrétaire général du souhait des membres du Groupe des amis sur la R2P d’organiser, lors de la semaine de haut-niveau de la 80ème Session de l’Assemblée générale de l’ONU, un événement signature afin de marquer le 20è anniversaire de l’adoption historique de l’agenda R2P.

Cet évènement pourrait servir en tant que plateforme d’échange entre les Etats membres et les parties prenantes à identifier et répondre aux alertes précoces, honorer leurs engagements juridiques relatifs à la protection des populations civiles, promouvoir la coexistence et la cohésion sociale, renforcer l’inclusion socio-économique, placer les enfants, les jeunes et les femmes au centre des efforts de prévention des atrocités, et combattre l’intolérance identitaire et les discours de haine.

Dans cette perspective, l’ambassadeur Hilale a informé le Secrétaire général de l’ONU de la tenue au Royaume de la toute première réunion régionale de l’Afrique sur la Responsabilité de protéger, qui sera organisée conjointement avec le Bureau du Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur la Responsabilité de protéger. Cette réunion régionale à Rabat précèdera celles qui suivront en Amérique, Asie et Europe. La synthèse de leurs conclusions alimenteront le document qui couronnera la célébration du 20ème anniversaire de l’adoption de l’agenda R2P.

La tenue de cette réunion régionale africaine au Maroc confirme la place centrale qu’occupe le Maroc dans l’enceinte des Nations Unies, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le Secrétaire général de l’ONU s’est félicité de cette initiative qui participe à l’appropriation nationale de la responsabilité de protéger et instruit son secrétariat d’y apporter le soutien nécessaire.

La réunion était, également, une opportunité pour échanger avec le Secrétaire général sur les voies et moyens pour élargir le soutien international à l’Agenda R2P et renforcer sa mise en œuvre efficace. En effet, les priorités de cet agenda, notamment l’appropriation nationale, la prévention l’échelle nationale et mondiale, l’engagement efficace des acteurs locaux et surtout la promotion de l’approche régionale demeurent indispensables pour répondre aux facteurs de risque spécifiques à la situation d’atrocité et assurer le respect des mandats, programmes et initiatives connexes des Nations Unies, notamment les programmes relatifs aux enfants, à la jeunesse, à la paix et à la sécurité et développement durable.

LR/MAP