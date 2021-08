Covid-19 | Les étudiants âgés de 20 ans et plus appelés à se faire vacciner à partir de lundi

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé, samedi, l’ensemble des étudiants et stagiaires de la formation professionnelle âgés de 20 et plus à se faire vacciner à partir de lundi.

“Suite à l’annonce par le département de la Santé de l’élargissement de la vaccination à la catégorie d’âge de 20 ans et plus et afin que la prochaine rentrée universitaire puisse se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour tous, le ministère appelle tous les étudiants et stagiaires de la formation professionnelle concernés à se rendre, à partir de lundi, au centre de vaccination le plus proche pour bénéficier de la première dose sans condition liée au lieu de résidence”, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le ministère exhorte, en outre, les étudiants et les cadres pédagogiques et administratifs à continuer à se conformer aux mesures de prévention mises en place par les autorités sanitaires, afin de contribuer à la mobilisation collective pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.

LR/MAP