Covid-19 | L’Ecosse se déconfine après 4 mois de fermeture

Les magasins non essentiels, gymnases, piscines, restaurants et cafés ont rouvert, lundi en Écosse, après un confinement général ayant duré quatre mois dans l’ensemble du pays.

Dès les premières heures, des files d’attente se sont formées devant les magasins de mode à Édimbourg et Glasgow alors que les acheteurs attendaient impatiemment l’ouverture des portes.

Les restrictions de voyage ont également été assouplies permettant aux Ecossais de se déplacer dans d’autres régions du Royaume-Uni pour des raisons non essentielles.

Les cours et les tests de conduite vont aussi reprendre alors que les salons de coiffure, les musées, les hôtels et les autres hébergements pour les vacances vont également rouvrir.

Le gouvernement écossais insiste toutefois à “la vigilance” et au respect strict des règles de distanciation sociale notamment au sein des entreprises qui seraient maintenues dans le niveau 3 des restrictions, avec une capacité d’accueil limitée.

Pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 127.000 décès dus à la pandémie, le Royaume laisse à ses quatre nations constitutives (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) la liberté de gérer la crise sanitaire de manière unilatérale.

Depuis le 26 décembre, l’Écosse est placée au niveau 4 des restrictions, qui prévoit la fermeture de tous les magasins non essentiels, restaurants, cafés ainsi que tous les lieux d’accueil et les installations de loisirs.

L’allègement des restrictions intervient grâce au progrès réalisé dans la campagne de vaccination massive en Ecosse. En effet, plus de 2,7 millions de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin anti-Covid-19, dont 60% de la population âgée entre 16 ans et plus, tandis que les personnes âgées de plus de 70 ans ont toutes été vaccinées (100%).

