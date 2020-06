Permis de Conduire | Reprise des examens (NARSA)

Partager Facebook

Les centres immatriculateurs chargés de l’examen de conduite pour l’obtention des permis de conduire ont repris leurs activités, a annoncé l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Conformément aux mesures prises par les pouvoirs publics compétents pour la levée progressive du confinement et aux spécificités de chaque zone (zones d’allègement des restrictions 1 et 2), il a été décidé la reprise des activités des centres immatriculateurs relatives à l’examen de conduite pour l’obtention des permis de conduire, souligne la NARSA dans un communiqué publié mercredi.

Les centres immatriculateurs se trouvant dans la zone 1 organiseront les examens théoriques et pratiques à partir du 24 juin. Ainsi, les établissements d’enseignement de la conduite de ladite zone peuvent recevoir les candidats, les encadrer et les former conformément aux mesures sanitaires contenues dans la charte récemment signée entre la NARSA et les professionnels de ce secteur.

Quant aux centres immatriculateurs situés dans la zone 2, la reprise de leurs activités reste tributaire du reclassement de la province ou la préfecture dont ils dépendent, dans la zone 1. En conséquence, les établissements d’enseignement de la conduite basés dans cette zone restent concernés par les mêmes conditions spécifiques aux centres immatriculateurs, précise la même source.

Cependant, lesdits établissements peuvent rouvrir leurs portes à leurs employés, afin de mener leurs diverses activités et tâches administratives et déployer les données dans le système informatique.

Cette action vise à préserver les acquis du Maroc dans le domaine de la lutte contre la propagation de l’épidémie du COVID-19, et à renforcer les mesures de protection et de prévention, afin de fournir des services sûrs garantissant la sécurité et la santé des usagers et des employés.

