Bogota | La Colombie a perdu plus de 6,7M ha de forêts

Au cours des trois dernières décennies, la Colombie a perdu plus de 6,7 millions d’hectares de forêts abritant un grand nombre d’animaux et de plantes et de sites dont dépendent des centaines de communautés autochtones, ont indiqué plusieurs experts environnementaux.

Il s’agit d’ »un massacre vert qui peut être classé comme une catastrophe écosystémique », ont-ils estimé lors de leurs interventions au Forum national de l’environnement, tenu par visioconférence.

Un hectare boisé peut abriter jusqu’à 14.000 arbres de 600 espèces différentes, tandis que chaque arbre constitue un espace de vie pour les insectes, les oiseaux, les mammifères et les micro-organismes, ont-ils précisé, avertissant que l’ »extermination » de la biodiversité dans certaines régions du pays semble de plus en plus proche.

L’Amazonie est la région la plus touchée par le fléau de la déforestation, considéré comme le plus gros problème environnemental de Colombie, ont estimé les intervenants à ce forum.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, les 10 départements qui composent cette région la plus riche en biodiversité du pays ont perdu 75.031 hectares, soit plus que la moitié des superficies déboisées sur l’ensemble de l’année 2018.

LR