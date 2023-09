Après le séisme, le Maroc se tourne vers l’avenir et construit sa résilience (Le Point)

Moins de deux semaines après le séisme du 8 septembre, le Maroc choisit de se tourner vers l’avenir et de construire sa résilience, écrit, mardi, le magazine français “Le Point”.

Mettant en avant le maintien de l’organisation à Marrakech des Assemblées annuelles 2023 du FMI et de la Banque mondiale, “Le Point” relève, dans un article mis en ligne sous le titre “Après le séisme, les chemins de résilience du Maroc”, que malgré le séisme, le Royaume respecte son agenda international.

Avec ces Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le Maroc va en effet servir de “carrefour”, selon le FMI, pour discuter d’enjeux mondiaux à un moment où la coopération est plus vitale que jamais, l’accent étant mis sur les défis ainsi que sur les opportunités, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, note le magazine, faisant valoir que la décision de maintenir la tenue de ces assemblées annuelles “témoigne de la confiance dont bénéficie le Royaume auprès des institutions multilatérales”.

Érigée en priorité pour le Royaume qui s’est fixé des objectifs “ambitieux” en matière de transition énergétique, la lutte contre les effets du changement climatique fera l’objet d’un prêt de 1,3 milliard de dollars accordé par le FMI au Maroc, avec pour objectif de renforcer la résilience du Maroc face aux risques climatiques, rappelle la publication.

“Le Point” revient, par ailleurs, sur le plan d’urgence qui a été lancé par SM le Roi Mohammed VI pour ‘’le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le tremblement de terre’’, en notant que ce programme massif porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés.

“Dans un premier temps, des formules d’hébergement adaptées seront mises en place dans des structures résistantes au froid et aux intempéries, ainsi que dans des sites d’accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires. Tout cela sera déployé dans les plus brefs délais. Objectif : aucun sinistré ne restera sans abri”, relève le magazine, soulignant que “dans cette période difficile et éprouvante que traversent les populations locales, le pays se mobilise pour soutenir les familles sinistrées”.

Une aide d’urgence de 30.000 dirhams sera ainsi accordée par l’État marocain aux ménages touchés par la catastrophe, ajoute-t-on, précisant que le lancement du chantier de la reconstruction suivra, en vue de restaurer les régions touchées.

Cette deuxième étape du programme consiste en des actions immédiates de reconstruction, qui seront entreprises après les opérations d’expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains, fait savoir “Le Point”, ajoutant que pour encourager la reconstruction rapide des logements endommagés, une aide financière directe de 140.000 dirhams sera accordée aux propriétaires de logements totalement effondrés, tandis que les habitations qui ont été partiellement endommagées recevront 80.000 dirhams.

Les nouvelles constructions devront respecter des caractéristiques spécifiques, notamment le patrimoine architectural unique de la région, poursuit la publication, faisant observer que l’autre défi majeur consiste en le financement de cette opération d’envergure, qui mobilisera en partie les moyens propres de l’État et des organismes publics, ainsi que des contributions potentielles des acteurs privés, des organisations associatives, et des pays frères et amis du Maroc, qui le souhaiteraient.

Au vu du caractère “extrêmement prioritaire” de l’opération de relogement, les autorités marocaines ont d’ores et déjà commencé l’opération de recensement des populations touchées par le séisme, note le magazine, rappelant que SM le Roi a demandé que les enfants orphelins, qui se retrouvent sans famille, ni ressources, soient recensés et se voient octroyer le statut de pupille de la nation, tandis que le pays se mobilise aussi pour protéger les mineurs de tous les risques et de toutes les formes de fragilité auxquels ils peuvent être exposés.

“Autant de décisions et d’initiatives qui illustrent que malgré la bourrasque de ce tremblement de terre, l’arbre Maroc plie mais ne rompt pas”, conclut “Le Point”.

LR/MAP