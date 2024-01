Albares | Le Maroc, “un partenaire stratégique de premier ordre pour l’Espagne”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc est un “partenaire stratégique de premier ordre” pour l’Espagne, a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, saluant “la coopération exemplaire” entre les deux pays dans tous les domaines.

Le chef de la diplomatie espagnole a relevé, vendredi soir lors d’une rencontre organisée par Nueva Economía Fórum, que pour tous ses prédécesseurs et tous les anciens chefs du gouvernement espagnol, le Maroc est “la première priorité de la politique étrangère espagnole”.

“Je suis également de ceux qui pensent que le Maroc est un partenaire stratégique et une priorité absolue pour la politique étrangère espagnole, et que les intérêts vitaux des deux pays sont intimement liés”, a martelé M. Albares.

Le temps a démontré que lorsque les deux pays travaillent et coopèrent ensemble, ils en profitent tous les deux, a soutenu M. Albares devant un parterre de diplomates et de responsables politiques espagnols, se félicitant du développement continu des liens économiques entre les deux Royaumes.

Mettant en avant la hausse des échanges commerciaux entre son pays et le Maroc l’année dernière, M. Albares a rappelé que le Royaume est le troisième partenaire économique et commercial de l’Espagne en dehors de l’UE, après le Royaume-Uni et les États-Unis.

Par ailleurs, le ministre a salué “la coopération exemplaire” entre Rabat et Madrid en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, les réseaux de trafic d’êtres humains et les groupes terroristes.

LR/MAP