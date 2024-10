United Airlines lance la première liaison directe entre Marrakech et New York

United Airlines vient d’inaugurer sa toute première liaison sans escale entre son hub, à l’aéroport international Newark Liberty, et l’aéroport Marrakech-Menara, avec l’arrivée, le vendredi 25 octobre du premier vol à Marrakech.

Avec cette liaison saisonnière qui sera opérée à raison de trois vols hebdomadaires, United devient ainsi la première et seule compagnie aérienne à assurer des vols sans escale entre Marrakech et New York.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans la stratégie d’expansion continue du réseau africain de United, venant enrichir un portefeuille qui comprend déjà les liaisons au départ du Cap (Afrique du Sud) vers New York/Newark et Washington D.C., de Johannesburg (Afrique du Sud) vers New York/Newark, d’Accra (Ghana) vers Washington D.C., de Lagos (Nigeria) vers Washington D.C., auxquelles s’ajoutera la liaison Dakar (Sénégal) – Washington D.C., dont le lancement est prévu pour le 24 mai 2025, indique un communiqué de la compagnie.

Ces nouvelles dessertes contribueront à stimuler la croissance du tourisme en Afrique, secteur qui a déjà enregistré une hausse de 13 % des arrivées au premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2023, selon l’Organisation des Nations unies pour le Tourisme (ONU-Tourisme).

“Le lancement de cette première liaison sans escale entre New York et Marrakech témoigne de notre volonté constante d’enrichir notre offre de destinations uniques pour nos clients”, a déclaré Patrick Quayle, Senior Vice-Président of Global Network Planning and Alliances chez United Airlines, cité dans le communiqué.

“Ce vol direct rapproche comme jamais auparavant les souks animés et le riche patrimoine de Marrakech des voyageurs américains, tout en renforçant notre position de premier transporteur transatlantique, offrant un accès direct à la région new-yorkaise et près de 80 correspondances à travers l’Amérique via Newark”, a relevé M. Quayle.

“Les États-Unis sont résolument engagés dans le développement de nouveaux axes de coopération commerciale, culturelle et sécuritaire avec le Maroc”, a souligné, de son côté, M. Puneet Talwar, ambassadeur des États-Unis au Royaume du Maroc.

Après avoir salué “les initiatives visant à multiplier les liaisons directes entre nos deux pays”, M. Talwar a expliqué que “cette nouvelle ligne de United contribuera à rapprocher les Marocains et les Américains”, ajoutant que “ces échanges interpersonnels constituent le socle de notre relation avec notre plus ancien allié – une amitié qui remonte aux origines mêmes des États-Unis”.

Outre cette nouvelle liaison vers Marrakech, United a récemment dévoilé la plus importante expansion internationale de son histoire, avec l’ajout de 11 nouvelles liaisons et huit nouvelles destinations pour la prochaine saison estivale.

Dès mai 2025, United lancera, depuis son hub de Newark/New York cinq, nouvelles liaisons vers des destinations exclusives qu’aucune autre compagnie américaine ne dessert : Nuuk (Groenland), Palerme (Italie), Bilbao (Espagne), l’île de Madère et Faro (Portugal).

La compagnie enrichira également son offre au départ de Washington D.C./Dulles avec trois nouvelles liaisons, dont sa toute première desserte annuelle vers Dakar (Sénégal), complétée par des vols saisonniers vers Nice (France) et Venise (Italie).

Au départ de Tokyo-Narita, United inaugurera de nouvelles liaisons vers Kaohsiung, Palau et Oulan-Bator, des destinations inédites pour une compagnie américaine. Ces nouveaux vols s’intégreront parfaitement au réseau transpacifique de United opéré via Tokyo-Narita vers cinq hubs aux États-Unis continentaux.

La majorité de ces nouvelles liaisons sera commercialisée sur le site United.com et via l’application United dans les semaines à venir.

United est la plus grande compagnie aérienne mondiale en termes de sièges-kilomètres offerts. Elle dessert plus de destinations internationales que tout autre transporteur américain. Pour la prochaine saison estivale, United proposera au total 800 vols quotidiens vers et au départ de 147 destinations internationales, dont 40 qui ne sont desservies par aucune autre compagnie aérienne américaine.

L’expérience de voyage avec United

La nouvelle liaison Marrakech – New York/Newark est opérée en Boeing 767-300 premium, configuré avec une cabine affaires United Polaris étendue et une cabine United Premium Plus. L’appareil propose 46 suites affaires United Polaris avec accès direct aux couloirs, 22 sièges United Premium Plus offrant une expérience de voyage supérieure, ainsi que 99 sièges en classe économique, dont 43 sièges Economy Plus bénéficiant d’un espace accru pour les jambes et d’un plus grand espace personnel.

La classe affaires United Polaris incarne l’excellence du voyage aérien, privilégiant le bien-être et le confort, avec une restauration raffinée à bord, des produits de confort signés Therabody et Saks Fifth Avenue, et des sièges-lits offrant un accès direct aux couloirs.

La classe United Premium Plus propose un siège généreux offrant davantage d’espace pour les jambes et les coudes ainsi qu’une inclinaison supérieure aux sièges Economy Plus ou Economy standard, accompagné d’une trousse de confort, d’une couverture Saks Fifth Avenue et d’un oreiller moelleux.

La classe United Economy Plus se distingue par un espace accru pour les jambes et un plus grand espace personnel. Située à l’avant de la cabine économique, elle offre l’avantage supplémentaire d’une sortie plus rapide à l’arrivée. Les sièges Economy Plus sont disponibles sur l’ensemble des vols transatlantiques.

La classe économique de United propose gracieusement repas, boissons et divertissements à bord. Sur la majorité des appareils, les sièges sont équipés d’un appui-tête ajustable et d’un système de divertissement individuel à la demande.

Avec des hubs américains à Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco et Washington, D.C., United exploite le réseau de lignes le plus vaste parmi les transporteurs nord-américains et est aujourd’hui la plus grande compagnie aérienne au monde en termes de SKO.

