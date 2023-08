Sahara Marocain | Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a consolidé ses avancées diplomatiques (El Pais)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône, le Maroc a consolidé ses “avancées diplomatiques” en faveur de sa position sur la question du Sahara marocain, souligne, dimanche, le journal espagnol “El Pais”.

Ces “avancées diplomatiques” se sont traduites par la reconnaissance par les Etats-Unis et Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et le “soutien” apporté par l’Espagne qui a qualifié l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, de “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible” pour la résolution de ce différend artificiel, relève le quotidien espagnol.

“À ce jour, 28 pays africains, arabes et latino-américains ont ouvert des consulats à Laâyoune ou à Dakhla, en signe de reconnaissance” de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, fait observer la publication à grand tirage.

Outre le volet politique, “El Pais” met en avant les réformes et les chantiers lancés par le Souverain depuis 1999 qui se sont traduits par la modernisation des infrastructures telles que le réseau autoroutier, le train à grande vitesse Tanger-Casablanca et le super-port Tanger Med, ainsi que par le développement de secteurs industriels de pointe tels que celui de l’automobile et l’expansion des entreprises marocaines des secteurs bancaire, des assurances et des télécommunication dans les pays africains.

En plus, soutient la publication espagnole, le Maroc, sous la conduite du Souverain, a lancé notamment un plan de généralisation de la protection sociale destiné à 22 millions de personnes dépourvues de couverture maladie.

LR/MAP