Rabat | Le Conseil supérieur des Oulémas tient sa 29ème session ordinaire

Les travaux de la 29è session ordinaire du Conseil Supérieur des Oulémas se sont ouverts, vendredi soir à Rabat, en présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq.

Cette session, qui se tient avec la Haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, aborde des questions ayant trait notamment à “l’action du Conseil Supérieur des Oulémas et des Conseils Locaux des Oulémas depuis la dernière session”, à “l’activité des Conseils Locaux des Oulémas au niveau de leur entourage en matière de prévention et de développement” et à “l’optimisation de l’action des Imams, Morchidines et Morchidates”.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, M. Mohamed Yessef, a souligné que le Royaume veille à la préservation de ses fondements et constantes religieux, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, mettant en exergue l’importance des aspects du progrès réalisé par le Maroc sur les plans scientifique et spirituel, ainsi que son rayonnement civilisationnel et religieux, consacré grâce au rôle central assumé, à cet égard, par Imarat Al Mouminine (Commanderie des croyants).

Rappelant la tradition perpétuée depuis longtemps par les Rois du Maroc en honorant les Oulémas et rendant hommage à leur rôle dans la consécration des valeurs d’éducation religieuse et scientifique et la préservation des constantes de la Oumma, M. Yessef a relevé que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, n’a eu de cesse de les entourer de Sa Haute sollicitude.

Ce conclave des Oulémas du Maroc est l’une des illustrations de cette Haute sollicitude Royale, a-t-il poursuivi.

M. Yessef a appelé les Oulémas à prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe, en œuvrant pour la consécration de l’unité de la Nation et son attachement à ses constantes, le renforcement de ses valeurs spirituelles et la consolidation de son esprit patriotique au service du pays et ce, en adoptant un discours modéré et du juste milieu.

Il a mis en exergue, par ailleurs, l’importance du rôle joué par les Alimates et leur présence en tant que membres du Conseil Supérieur des Oulémas, soulignant leur contribution sur les plans intellectuel et religieux à la consolidation de l’édifice des valeurs de la Nation.

La séance inaugurale de cette session ordinaire a été tenue en présence des présidents des Conseils Locaux des Oulémas et du Conseil Marocain des Oulémas pour l’Europe.

