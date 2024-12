Maroc-UE | Une nouvelle feuille de route pour relancer la coopération parlementaire

Partager Facebook

Le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami, et la présidente du Parlement européen, Mme Roberta Metsola, ont convenu, mardi à Bruxelles, d’une feuille de route pour la relance des relations entre les parlements marocain et européen.

‘’Nous avons examiné plusieurs sujets et convenu d’une feuille de route et d’une méthode de travail pour relancer la coopération entre les parlements marocain et européen et surmonter tous les dysfonctionnements qui ont entaché ces relations’’, a souligné dans une déclaration à la MAP M. Talbi Alami, à l’issue de ses entretiens avec Mme Metsola.

M. Talbi Alami, qui effectuait une visite à l’hémicycle européen, à l’invitation de la présidente du Parlement européen, a mis en avant la ‘’volonté certaine, exprimée par Mme Metsola, pour rétablir et relancer les relations’’, après les dernières élections européennes et la restructuration du parlement européen.

Il a insisté, à ce sujet, sur la nécessité du respect des ‘’conditions marocaines’’ à même d’assurer de meilleures relations entre les deux institutions législatives, ‘’dans le cadre du respect mutuel’’.

Et d’ajouter que Mme Metsola a mis en avant ‘’la place qu’occupe le Maroc dans le voisinage européen, à la faveur de sa stabilité politique, économique et sociale, ses multiples acquis dans de nombreux domaines et sa politique extérieure, sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI’’.

LR/MAP