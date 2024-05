Le Vice-Président de la BM pour le MENA salue les énormes progrès réalisés par le Maroc

Partager Facebook

Le Vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione, a salué, lundi à Rabat, les “énormes progrès” réalisés par le Maroc.

“Le Royaume du Maroc a le potentiel de faire encore plus d’avancées dans les années à venir”, a affirmé M. Dione, dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Ainsi, il a reitéré l’engagement de la Banque Mondiale à coopérer davantage avec le Maroc pour soutenir ses priorités et assurer des emplois durables pour le bénéfice du peuple marocain, soulignant que le partenariat de la BM avec le gouvernement marocain se veut “riche, fructueux et s’inscrit dans le long terme”.

Les discussions entre M. Dione et Mme Fettah ont porté sur le soutien de la Banque mondiale à la trajectoire de développement du Maroc et à son programme ambitieux de réformes, notamment dans les domaines de l’inclusion financière et numérique, de la protection sociale et de la santé.

Elles ont également été l’occasion de faire le suivi des discussions importantes, avec le Maroc, tenues lors des Réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech en octobre 2023.

Cette réunion a été marquée par la signature de l’accord “Rapid Response Option” (RRO), qui vient marquer une étape importante dans la capacité du Royaume à réagir rapidement aux urgences et à fournir un soutien crucial à ses citoyens.

La rencontre de Mme Fettah avec M. Dione en visite au Maroc du 18 au 21 mai s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat solide et de longue date de la BM avec le Royaume.

Il s’agit de la première visite officielle de M. Dione au Maroc depuis qu’il a pris ses fonctions de Vice-Président pour la Région MENA le 16 avril 2024.

