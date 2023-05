Le président du parlement arabe salue le soutien constant de SM le Roi à l’action arabe commune

Partager Facebook

Le président du parlement arabe, Adel Ben Abderrahman Al-Assoumi, s’est félicité, lundi à Rabat, du soutien constant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’apporter à “l’action arabe commune”.

Dans une déclaration à la presse en marge de la deuxième réunion du Groupe de travail parlementaire de haut niveau sur la technologie, l’innovation et la transformation numérique au parlement arabe, tenue au siège du parlement marocain, M. Al-Assoumi a loué ” l’expérience pionnière du Maroc dans ce domaine, laquelle constitue, a-t-il dit, une fierté pour tous les Arabes”. Il a souligné, à cet égard, que l’accueil par le Royaume de cette rencontre témoigne “de notre engagement commun à oeuvrer pour accompagner notre travail technologique et à échanger à la faveur de telle rencontres les expériences arabes réussies”.

De nombreux pays arabes “bénéficieront de l’expérience pionnière du Royaume du Maroc, tant au niveau des industries qu’au niveau de la technologie”, a-t-il soutenu, exprimant le soutien du parlement arabe au processus dans lequel est engagé le Maroc, ainsi qu’à l’échange d’expériences arabes réussies “afin d’assurer une intégration arabe dans le domaine de la science et de la technologie”.

Le président du parlement arabe a, dans ce contexte, salué les grands projets réalisés par le Royaume, notamment dans le secteur de la construction automobile. “Nous, en tant que parlement arabe, considérons cette expérience comme une success story arabe”, a-t-il poursuivi.

Le Groupe de travail parlementaire de haut niveau sur la technologie, l’innovation et la transformation numérique au Parlement arabe, en visite au Maroc jusqu’au 26 courant, tiendra une série de réunions avec les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers ainsi qu’avec des ministres et des responsables. Le Groupe effectuera, par ailleurs, une visite à la ville de Tanger pour s’enquérir de près les infrastructures portuaires et industrielles modernes dont dispose la ville, notamment le port Tanger-Med et l’usine de l’industrie automobile.

Outre le Maroc, le Groupe de travail comprend la Jordanie, le Qatar, le Sultanat d’Oman, le Bahreïn, le Yémen, la Libye, l’Irak et l’Égypte.

