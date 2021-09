Le ministère d’État chargé des Droits de l’Homme édite un guide de sensibilisation contre la consommation des drogues

Partager Facebook

Le ministère d’État chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement vient d’éditer un guide de sensibilisation contre la consommation des drogues et autres produits hallucinogènes, et ce, en collaboration avec d’autres départements ministériels et associations.

Un communiqué dudit ministère parvenu lundi à la MAP indique que cette publication ”Guide global de lutte contre le fléau de la drogue et des produits hallucinogènes” s’inscrit dans le cadre d’une démarche participative et de la politique de ce département en faveur de la promotion du rôle des associations dans le renforcement de la sécurité sociétale.

Le guide se décline en quatre volumes abordant les différentes approches sur le registre de l’anticipation, la prévention, la réinsertion et la désintoxication, fait savoir la même source, relevant le rôle incontournable de la société civile dans toute lutte contre le fléau.

Le premier volume ”Référentiel et concepts” passe en revue les législations et réglementations nationales ainsi que les chartes internationales et arabes dans le domaine de la lutte contre la drogue, outre une définition des concepts relatifs à toutes les formes d’addiction.

Le deuxième volume ”Prévention et sensibilisation” souligne, quant à lui, l’importance de la prévention contre les effets destructeurs de la drogue et les moyens d’assurer le succès de toute campagne et plan de sensibilisation.

Ce deuxième volume traduit l’effectivité d’un véritable partenariat entre les pouvoirs publics et les associations, relève le communiqué, notant que cette démarche participative promeut les initiatives porteuses et les remèdes efficients face à un fléau dévastateur.

Quant au troisième volume ”Accompagnement et réinsertion des personnes désintoxiquées”, il est principalement consacré au rôle des établissements publics ou relevant des associations dans la réinsertion socio-professionnelles des anciens toxicomanes.

Enfin, le quatrième volume, ”Société civile et lutte contre l’addiction à la drogue”, livre des statistiques sur le fléau au Maroc et définit le champ d’action des associations dans leur effort de sensibilisation et aussi de lutte contre la consommation de la drogue.

LR/MAP