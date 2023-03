Le Maroc, un pays stable et grand allié des États-Unis (Chef d’Etat-Major des Armées US)

Le Maroc est “un partenaire et grand allié” des États-Unis et un pays stable dans un continent et une région en quête de stabilité, a affirmé, dimanche à Rabat, le Chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis d’Amérique, le Général d’Armée Mark Milley, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.

Pour les États-Unis, le Maroc est un partenaire et grand allié au niveau non seulement de la région, mais de tout le continent africain, a déclaré le responsable américain à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, et avec le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, Belkhir El Farouk.

Il a, à cet égard, mis en avant la profondeur des relations existant entre les deux pays depuis plus de deux siècles, exprimant la volonté de son pays de consolider et d’élargir ces relations avec le Royaume, qui a été le premier pays à reconnaitre l’indépendance des États-Unis, a-t-il rappelé.

Le Général d’Armée Mark Milley s’est, en outre, félicité des relations militaires “fortes, concrètes et excellentes” unissant les États-Unis et le Maroc, citant en sens les manœuvres de l’”African Lion” qui se déroulent depuis près de 20 ans et qui ont prouvé leur efficacité, ainsi que de nombreuses autres questions liées à la sécurité régionale.

LR/MAP