Le Maroc et la France renforcent leur coopération en matière de sécurité et de migration

La réunion de travail tenue, lundi à Rabat, par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avec le ministre d’État, ministre de l’Intérieur de la République française, Bruno Retailleau, a été l’occasion de souligner la nécessité d’instaurer un nouveau cadre global de partenariat et de coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et de la migration.

Ce nouveau cadre sera fondé sur la révision de plusieurs conventions entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, pour en faire un mécanisme à la hauteur des aspirations communes.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la solidité de la coopération sécuritaire et migratoire entre les deux pays, un volet qui sera renforcé davantage à la faveur de la position française affirmant que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Les deux ministres ont aussi souligné que la coopération en matière de sécurité et de migration s’inscrit dans une dynamique distinguée, basée sur la confiance mutuelle en vue de relever les défis communs, à la lumière d’une lecture partagée par les deux pays de l’environnement régional et international, et de la convergence de vues au sujet des questions stratégiques.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint à l’issue de la réunion de travail avec son homologue français, M. Laftit a souligné que cette rencontre fructueuse intervient après celle tenue en octobre dernier, à l’occasion de la visite officielle du Président français, Emmanuel Macron, dans le Royaume à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a indiqué avoir abordé avec M. Retailleau plusieurs questions portant notamment sur la migration et la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

M. Laftit a, en outre, émis le vœu que la feuille de route adoptée ce lundi puisse permettre d’aller de l’avant et de résoudre plusieurs problèmes qui persistent dans les domaines de la sécurité et de la migration.

L’adoption de la feuille de route de coopération Maroc-France entre les ministères de l’Intérieur des deux pays constitue un jalon important sur la voie de la consolidation des relations de partenariat et de coopération bilatérale.

LR/MAP