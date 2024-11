Le Maroc abrite le 2e forum Arabe pour le développement du tourisme (AADO)

Partager Facebook

Le 2e forum arabe pour le développement du tourisme se tiendra, du 17 au 21 novembre au Maroc, axé sur le développement touristique et le patrimoine islamique, avec la participation des responsables de haut niveau de divers pays arabes.

Cette rencontre, organisée par l’Organisation arabe de développement administratif (AADO) de la Ligue des États arabes à Marrakech (17-18 novembre) et à Tétouan (20-21 novembre), vise à échanger des visions et des expériences et à discuter des dernières tendances en matière de développement du tourisme culturel et patrimonial dans le monde arabe, afin de contribuer à l’élaboration d’une stratégie de marketing et de promotion arabe moderne qui soit en phase avec la demande touristique croissante.

Le forum vise également à examiner l’impact des conflits régionaux et des défis économiques actuels sur l’industrie touristique, en plus d’explorer les dernières technologies numériques et les outils médiatiques en mesure de contribuer à l’amélioration de l’expérience des touristes et au renforcement de l’efficacité des campagnes de promotion du tourisme.

Le forum sera l’occasion d’exposer les dernières tendances et technologies dans l’industrie du voyage et du tourisme et leur impact direct sur le domaine du tourisme culturel.

Il sera question aussi d’examiner les principaux défis et opportunités auxquels l’industrie touristique est confrontée à la lumière des risques environnementaux, et de mettre en évidence les principales stratégies de marketing et de promotion du tourisme.

Lors de ses sessions, le forum abordera plusieurs thèmes, notamment les stratégies de marketing et de promotion du tourisme, le développement du tourisme culturel, le renforcement des alliances touristiques, ainsi que la présentation d’expériences pionnières dans le domaine du patrimoine.

LR/MAP