Le Caire | Le Maroc élu au bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’électricité

Le Maroc a été élu, lundi au Caire, membre du nouveau Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de de l’électricité pour la période 2024-2026.

Cette élection est intervenue en marge de la 15ème réunion du Conseil, tenue à la nouvelle capitale administrative. La délégation marocaine a été présidée par l’ambassadeur du Maroc au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Aït Ouali, et a compris des représentants de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) et du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Cette rencontre a également été marquée par le lancement du marché arabe commun de l’électricité, un événement historique qui reflète la profondeur de la coopération arabe en la matière.

Le Marché arabe commun de l’électricité, dont l’accord a été signé par le Maroc, l’Etat des Émirats arabes unis, le Koweït, la Palestine, la Syrie, l’Égypte, le Royaume d’Arabie Saoudite, l’Etat du Qatar, la Libye, le Soudan et le Yémen, représente une étape stratégique vers la réalisation de l’intégration arabe dans le domaine de l’électricité.

Le lancement du marché arabe de l’électricité reflète la vision arabe commune de favoriser la coopération dans le domaine de l’énergie et ouvre une nouvelle phase permettant de bénéficier des capacités communes de production et d’interconnexion électrique, au service des intérêts des peuples arabes.

LR/MAP