Laâyoune | Commémoration des anniversaires de la bataille de Dcheira et du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La famille de la résistance et des membres de l’armée de libération a commémoré, lundi à Laâyoune, dans un climat de fierté et de joie le 64éme anniversaire de la bataille de Dcheira, coïncidant avec le 46ème anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud.

La commémoration de ces deux étapes phares constitue l’occasion de mettre en avant la participation distinguée des fils des provinces du Sud au processus de lutte nationale pour la liberté, l’indépendance, le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, a souligné le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, lors d’un meeting organisé au Palais des congrès de Laâyoune.

Il a également mis l’accent sur l’attachement indéfectible des habitants du Sahara marocain au Glorieux Trône Alaouite, tout en rappelant quelques phases de l’histoire de la résistance nationale, ainsi que les valeurs d’unité et de communion entre les Marocains dans les différentes régions du Royaume, les sacrifices consentis par les combattants et leurs actions pour déjouer les manœuvres visant à porter atteinte à l’unité du pays.

La bataille de Dcheira est une illustration de l’héroïsme et de la bravoure dont ont fait montre les fils du Sahara marocain au sein de l’armée de libération en infligeant une retentissante défaite aux forces coloniales étrangères, a fait remarquer M. El Ktiri.

Il a également relevé que cette bataille a eu lieu quelques jours seulement après la visite de Feu SM le Roi Mohammed V en 1958 à M’Hamid Al Ghizlane où le regretté Souverain, en s’adressant aux délégations et aux représentants des tribus sahraouies, avait appelé à la mobilisation pour la libération du Sahara marocain.

La famille de la résistance tient à rappeler à travers la commémoration de cet évènement les étapes de l’une des épopées grandioses de la lutte nationale pour la défense de la patrie, de ses valeurs sacrées, ses fondements, son identité authentique et de ses constantes, a-t-il ajouté.

Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, poursuit son élan de mobilisation pour défendre son intégrité territoriale et renforcer la marche grandiose de développement global et durable dans toutes ses dimensions économiques, sociales, culturelles, humaines et environnementales.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi que des élus et d’acteurs locaux, un hommage a été rendu à plusieurs anciens résistants de la province, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu’ils ont consentis au service de la Nation.

Des aides financières ont été également remises au profit des membres de famille d’anciens résistants et leurs ayant droits.

LR/MAP