Intégration des migrants et réfugiés | Le Maroc adopte une stratégie royale fondée sur un esprit humain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le site d’information «Sky News Arabia» a mis en exergue les efforts déployés par le Maroc au cours des dernières années pour l’intégration des migrants et des réfugiés, notamment les jeunes, soulignant que le Royaume adopte à cet égard une stratégie royale fondée sur un esprit humain.

Sous le titre «Le Maroc aide les jeunes réfugiés à fréquenter les écoles», le média émirati relève que cette stratégie humanitaire vise à «parvenir à une meilleure intégration des migrants ainsi qu’à une meilleure gestion des flux migratoires dans le cadre d’une politique cohérente, globale, humanitaire et responsable».

Au-delà de son coût financier et économique, cette nouvelle politique est une initiative royale purement humaine, écrit le site électronique, notant que le Maroc a réussi à mettre en œuvre cette stratégie et est devenu un modèle en matière d’intégration des migrants en Afrique.

Le Royaume s’est transformé d’un pays de transit pour les migrants et les réfugiés à un pays d’accueil grâce à des facteurs juridiques, humanitaires et de droits de l’homme, explique l’auteur de l’article, citant notamment la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile lancée en 2014.

Cette stratégie vise à garantir les droits des migrants et réfugiés et leur permettre d’accéder aux services publics en particulier l’éducation et la formation, écrit le site d’information, rappelant dans ce sens que le ministère de l’Éducation nationale et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé récemment une convention-cadre de partenariat visant à soutenir l’intégration des réfugiés dans le système éducatif national.

Cette convention, ajoute le média, a pour objet de mettre en place des actions conjointes visant à faciliter l’intégration des réfugiés et des migrants au Maroc et de leurs enfants dans le système éducatif national et prévoit aussi leur formation à la langue arabe et à la culture marocaine et leur participation aux diverses activités culturelles, sportives et linguistiques.

Citant des données du ministère de l’Éducation nationale, le site d’information précise que 3227 enfants migrants et réfugiés ont été inscrits au cours de l’année scolaire 2020-2021 dans les écoles marocaines.

«Sky News Arabia» a également passé en revue des témoignages d’experts en droit international et en questions d’immigration et d’asile qui ont été unanimes à saluer les efforts du Maroc dans ce domaine en relevant que le Royaume est considéré comme l’un des pays leaders dans le domaine de l’intégration des enfants de migrants et de réfugiés dans l’enseignement public.

Le Maroc a développé un arsenal juridique qui garantit le droit à l’éducation pour tous sans exception, quelle que soit la nationalité des parents et des enfants, affirme le site, rappelant dans ce sens la ratification du Royaume des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant et aux droits et libertés des migrants en plus de celle de l’asile.

LR/MAP