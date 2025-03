CPS-UA | Le Maroc réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté climatique de l’Afrique

Partager Facebook

Le Maroc a réaffirmé, jeudi, devant le Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), sa disponibilité à collaborer étroitement avec les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux en matière de riposte aux défis liés au climat afin de bâtir les fondations d’une souveraineté climatique africaine.

“Dans la continuité des efforts consentis en faveur du renforcement de la résilience climatique, le Maroc réaffirme sa disponibilité à collaborer étroitement avec les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux en matière de riposte aux défis liés au climat, afin de bâtir les fondations d’une souveraineté climatique africaine, consolidant la paix, la sécurité et le développement en Afrique”, a souligné la délégation marocaine lors d’une réunion sur “Le changement climatique, une menace à la Paix et la Sécurité en Afrique”, organisée par le CPS de l’UA, dont la présidence pour le mois de mars est assurée par le Royaume.

“C’est cette ambition que le Maroc porte et continuera à défendre, convaincu que c’est par l’unité, la mutualisation des efforts et le renforcement de nos capacités collectives que nous transformerons les menaces en opportunités”, a insisté la délégation marocaine, rappelant que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, œuvre résolument pour faire émerger un modèle africain intégré de résilience climatique et sécuritaire.

Le Maroc s’est ainsi engagé à promouvoir des solutions africaines, à travers le lancement des initiatives structurantes telles que l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) et l’Initiative pour la Sécurité, la Stabilité et la Soutenabilité (SSS), qui traduisent une approche combinant sécurité alimentaire, stabilité sociale et durabilité environnementale, a poursuivi la délégation marocaine.

Par ailleurs, et à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, trois Commissions Climat ont été lancées lors du Sommet Africain de l’Action, organisé en marge de la COP22, à Marrakech, en 2016, a encore rappelé la délégation, précisant qu’il s’agit de la Commission du Sahel, présidée par la République du Niger de la Commission des Etats insulaires, présidée par la République des Seychelles et de la Commission du Bassin du Congo, présidée par la République du Congo.

Ces Commissions constituent un cadre innovant visant à apporter des solutions holistiques et durables face aux impacts du dérèglement climatique et la promotion du développement durable du continent, a expliqué la délégation.

Elle a en outre appelé à plaider auprès des partenaires de l’UA pour assurer un financement soutenu, prévisible et durable, adapté aux besoins spécifiques de l’Afrique, dans la lutte contre le changement climatique et ses impacts sur la paix et la sécurité et à encourager les investissements dédiés à la mise en œuvre des initiatives africaines pertinentes en matière d’adaptation de l’agriculture africaine ainsi que les projets visant la soutenabilité des ressources naturelles, la stabilité des ressources humaines et la sécurité des ressources institutionnelles.

La délégation a aussi souligné l’importance d’incorporer les dimensions environnementales et climatiques dans les stratégies visant la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique et d’encourager une coopération renforcée entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux dans la riposte aux défis liés au climat.

Elle a, d’autre part, recommandé de soutenir les initiatives visant à renforcer les capacités africaines pour anticiper, prévenir, et gérer efficacement les défis liés au changement climatique, notamment les initiatives AAA et SSS ainsi que les trois Commissions Climat.

Cette réunion du CPS de l’UA vise à évaluer l’impact des aléas climatiques et des phénomènes environnementaux extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les déplacements de population qui en découlent, sur la stabilité et la sécurité en Afrique et à mener une réflexion sur les stratégies innovantes permettant d’atténuer l’impact du changement climatique sur la paix et la sécurité en Afrique.

Il s’agit aussi de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes au lien entre changement climatique, paix et sécurité en Afrique et d’explorer les voies et moyens susceptibles d’améliorer la coopération interafricaine destinée à renforcer la résilience des populations affectées par le changement climatique.

La réunion a également pour objectif de souligner l’importance d’intégrer les dimensions environnementales et climatiques dans les stratégies visant la promotion de la paix, de la sécurité et du développement et de mobiliser les acteurs africains et internationaux aux fins d’élaborer des solutions globales pour faire face aux défis climatiques.

LR/MAP