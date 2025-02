Cherkaoui Habboub | Le Royaume fait face simultanément à des menaces terroristes externes et internes

Partager Facebook

Le Directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Cherkaoui Habboub, a affirmé, lundi à Salé, que le démantèlement d’une cellule terroriste liée à “Daech”, peu de temps après la neutralisation de celle des “trois frères”, montre concrètement que le Maroc fait face simultanément à des menaces terroristes externes et internes.

Lors d’un point de presse organisé par le BCIJ, M. Habboub a précisé que “le démantèlement de cette cellule, peu de temps après la neutralisation de celle des trois frères, marquées toutes les deux par l’influence externe en termes de recrutement, d’endoctrinement idéologique et opérationnel, montre concrètement que le Maroc fait face simultanément à des menaces terroristes externes et internes”, ajoutant que “cela se traduit par l’implication d’éléments locaux dans l’agenda expansionniste des organisations terroristes actives dans la région du Sahel au préjudice du Royaume”.

Il a également souligné que les organisations terroristes et leurs différentes ramifications ne cachent pas, à travers leurs plateformes de propagande, leur volonté de cibler le Maroc, sous divers prétextes pour pousser leurs sympathisants à s’engager dans des opérations de représailles sur le territoire national contre des cibles locales et étrangères.

“Pour relier le passé de ces menaces externes au présent, il sied de rappeler la sortie médiatique de l’ancien émir d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, le 9 mai 2007, et le communiqué du Commandement général d’Al Qaïda, du 18 novembre 2023, ainsi que les communiqués de Daech qui citent explicitement le Maroc”, a-t-il indiqué.

Le Directeur du BCIJ a noté que l’implication d’éléments étrangers dans des projets terroristes ciblant le Royaume, comme dans le cas de cette cellule dirigée à distance par le cadre de “l’Etat islamique au Sahel” et responsable au sein du “Comité des opérations extérieures”, nommé Abderrahmane Assahraoui, n’est pas nouvelle. “En effet, l’expérience marocaine regorge d’exemples illustrant l’acharnement des groupes terroristes a vouloir cibler le Maroc”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, M. Habboub a évoqué le cas de l’émissaire maghrébin de “Daech” envoyé au Maroc, qui a été arrêté le 25 janvier 2015 dans la région de Beni Drar près d’Oujda, rappelant que ce dernier était en possession de grandes quantités de produits chimiques utilisables dans la fabrication des explosifs, ainsi que de pistolets et d’équipements de communication.

Il a indiqué, dans le même contexte, que les éléments locaux n’ayant pas pu rejoindre les camps de “Daech” en Afrique, n’hésitent pas à planifier des actes terroristes au Maroc, en exécution des appels des dirigeants de cette organisation terroriste qui incitent ses partisans à cibler des objectifs traditionnels par tout moyen possible, à l’instar des membres de la cellule terroriste impliqués dans l’assassinat d’un policier à la périphérie de Casablanca en mars 2023, notant que les investigations avaient révélé qu’ils avaient agi après avoir échoué à rejoindre leurs acolytes au sein de la branche somalienne de “Daech”.

Le Directeur du BCIJ a souligné qu’au-delà des nombreuses cellules démantelées entre 2008 et 2010, qui planifiaient des attaques au Maroc, la présence de cadres marocains au sein des groupes terroristes actifs au Sahel africain, qu’ils soient liés à Al-Qaida ou à Daech, comme Noureddine El Youbi, Ali Maychou ou Mohamed Lemkhentar, tous décédés, accroît le niveau de menace provenant de cette région, dès lors que ces derniers scrutaient l’opportunité d’étendre l’activisme de leurs groupes à l’intérieur du Royaume.

Selon M. Habboub, cette réalité augure de scénarios futurs tout aussi dangereux, compte tenu de l’attractivité croissante des idéologies terroristes sur les milieux radicaux locaux et de l’ensemble des groupes terroristes au Sahel, notamment ceux affiliés à “Daech”.

Malgré les efforts déployés contre les réseaux d’acheminement de combattants, à l’image de la cellule démantelée les 29 et 30 janvier 2024, entre Casablanca, Inezgane, Tanger et Beni Mellal, plus de 130 combattants marocains ont réussi à rejoindre les branches de ce groupe au Sahel, en Afrique de l’Ouest et en corne de l’Afrique, a-t-il relevé, expliquant que certains sont chargés de comités importants, notamment ceux liés aux opérations extérieures.

Après avoir mis en exergue les principales caractéristiques de la cellule démantelée et ses interconnexions avec les groupes terroristes au Sahel, qui constituent une menace pour la région globalement, M. Habboub a souligné que le démantèlement de cette cellule vient une fois encore confirmer l’image du Maroc en tant que modèle en matière de vigilance sécuritaire et d’efficacité dans la préservation de sa sûreté intérieure, au même titre que de la stabilité de son environnement régional et international.

LR/MAP