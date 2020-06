L’aide médicale aux pays africains | Un acte de solidarité fraternelle de la part de SM le Roi (Eupoliticalreport)

Partager Facebook

L’aide médicale envoyée par le Maroc à plusieurs pays africains est un acte de solidarité fraternelle de la part de SM le Roi Mohammed VI, écrit le site d’information européen «Eupoliticalreport».

Cette aide intervient, souligne le site européen, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative Africaine lancée par le Souverain le 13 avril dernier, «comme une approche pragmatique et orientée vers l’action, à destination des pays africains voisins, leur permettant de partager leurs expériences et bonnes pratiques. Elle vise à établir un cadre opérationnel pour soutenir les efforts de ces pays dans les différentes phases de la gestion de la pandémie de la Covid-19″.

Le site rappelle que de nombreuses initiatives de portée continentale ont été menées par SM le Roi ces dernières années, ajoutant que l’implication du Maroc dans l’économie du continent s’accroît de plus en plus, faisant du Royaume le premier et le plus grand investisseur de la région de l’Afrique de l’Ouest et le deuxième investisseur du continent.

Et d’ajouter qu’aujourd’hui pour le Maroc, le développement de l’Afrique est une priorité et un élément central de sa politique étrangère.

SM le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19.

