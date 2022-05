SoftBank annonce une perte annuelle record de 13 Md$

Partager Facebook

Le groupe japonais SoftBank Group Corp. a annoncé, jeudi, avoir subi une perte nette de 1,71 billion de yens (13,25 milliards de dollars) au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022.

Le conglomérat international basé à Tokyo a déclaré que la baisse de son bénéfice net est due aux pertes subies par ses investissements mondiaux.

SoftBank, connu pour ses investissements dans des startups technologiques à l’étranger, a enregistré un an plus tôt le bénéfice le plus élevé de toutes les entreprises au Japon avec un record de 4,99 billions de yens (38 milliards USD).

La forte baisse au cours de l’exercice précédent a été justifiée entre autres, par sa performance médiocre en raison de la crise de Covid-19 qui a lourdement impacté les entreprises technologiques mondiales dans lesquelles SoftBank avait injecté des capitaux.

SoftBank Group, investit massivement dans les secteurs de l’énergie et de la finance et gère le plus grand fonds de capital-risque axé sur la technologie au monde, Vision Fund, qui a déclaré avoir enregistré une perte d’investissement de 3,43 billions de yens (26,62 milliards de dollars USD).

Les actions de Coupang Inc en Corée du Sud et de Didi Global en Chine, deux des plus grandes sociétés du portefeuille de SoftBank, ont chuté au cours du trimestre janvier-mars, augmentant les pertes annuelles du conglomérat japonais.

En Inde, One97 Communications et PB Fintech, qui comptent parmi les plus grandes sociétés de portefeuille de SoftBank dans le pays, se négocient en dessous de leurs prix d’introduction en bourse, ce qui a durement impacté la performance de SoftBank.