Lisbonne salue le rôle déterminant du Maroc en tant que pourvoyeur de stabilité dans la région et relais de croissance pour le développement en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre d’État et des Affaires Étrangères du Portugal, M. Augusto Santos Silva a salué, mercredi, le rôle déterminant du Maroc, en tant que pourvoyeur de stabilité dans la région et relais de croissance pour le développement en Afrique.

Le chef de la diplomatie portugaise a fait cette déclaration lors d’un entretien par visioconférence avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.

Les échanges entre les deux ministres ont porté sur les questions régionales et internationales en confirmant leurs convergences de vues quant aux efforts sérieux et crédibles menés dans ce cadre pour le règlement pacifique des conflits, indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.

MM. Bourita et Santos Silva ont réaffirmé, à cette occasion, l’importance de poursuivre la même dynamique au niveau multilatéral et au sein des instances internationales.

Ils se sont félicités, par ailleurs, de l’excellence des relations bilatérales et de leur caractère dynamique et avant-gardiste, tout en soulignant la nécessité de les renforcer pour les rehausser au niveau du partenariat stratégique entre les deux pays, qui ont renforcé leurs relations économiques par la création en novembre dernier d’un conseil d’affaires qui s’assigne pour objectif de recentrer les priorités, de consolider les acquis et d’explorer de nouvelles pistes novatrices pour un partenariat économique avancé.

Le chef de la diplomatie portugaise a salué, dans ce cadre, les réformes de grande envergure entreprises au Maroc au cours des deux dernières décennies sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et s’est réjoui du Nouveau Modèle de Développement et de la promotion d’une régionalisation avancée au Royaume.

S’agissant de la 14ème session de la Réunion de Haut Niveau, prévue au Portugal, les deux ministres se sont accordés à en faire une occasion pour donner aux relations bilatérales une impulsion à la hauteur des ambitions partagées, à travers l’exploration de nouvelles opportunités et la création des synergies en termes de chaines de valeurs, promotion des investissements et coopération triangulaire, ajoute le communiqué.

Ils se sont par ailleurs félicités de la gestion exemplaire de la pandémie, à la lumière de la réussite de la campagne de vaccination réalisée dans chacun des deux pays.

Le ministre portugais a réitéré l’attachement de son pays au partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne et affirmé le soutien direct du Portugal à travers la saisine directe de la CJUE en soutien à l’appel introduit par le Conseil concernant les arrêts du tribunal de l’UE au sujet des accords agricole et de pêche Maroc-UE.

A l’issue de leur entretien, MM. Bourita et Santos Silva ont procédé à la signature de l’accord relatif au séjour et à l’emploi des travailleurs marocains au Portugal qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation des instruments de partenariat.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Mohammed Sadiki, et du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri.

LR/MAP