L’Afrique du Sud, pays le plus inégalitaire au monde

L’ Afrique du Sud, qui fait face à des problèmes socio-économiques persistants, est en proie aux inégalités les plus criardes au monde, révèle l’Indice “Gini” de l’ONG internationale de lutte contre la pauvreté Oxfam.

“Sur une échelle de 100, l’Afrique du Sud a un indice de Gini de 63, le chiffre 0 représentant une égalité parfaite”, a indiqué Oxfam dans un rapport sur les inégalités dans le monde, publié lundi.

Elle a précisé que les 1 % des personnes les plus riches dans le pays gagnent près de 20 % des revenus et que les 10 % les plus aisés en gagnent 65 %. En revanche, l’organisation a déploré que 90 % des Sud-africains ne gagnent que 35 % de tous les revenus générés en Afrique du Sud.

L’ONG a de même souligné que les inégalités de revenus à l’échelle mondiale sont désormais comparables à celles de l’Afrique du Sud, le pays où les inégalités sont les plus élevées au monde.

En 2022, la Banque mondiale (BM) a déjà classé l’Afrique du Sud comme le pays le plus inégalitaire au monde. Dans un rapport, l’institution a souligné que 10% de la population possède plus de 80% des richesses du pays.

Elle a précisé que trente ans après la fin de l’apartheid, “la race reste un facteur clé des fortes inégalités dans le pays, en raison de son impact sur l’éducation et le marché du travail”.

Le genre joue également un rôle important, les femmes gagnant en moyenne 30% de moins que les hommes à niveau d’éducation équivalent, poursuit la BM.

LR/MAP