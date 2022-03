La Fédération des journalistes du Pérou salue le plan d’autonomie, la meilleure solution au différend sur le Sahara Marocain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le plan marocain d’autonomie est “la meilleure solution” au différend régional autour du Sahara marocain, qui doit être accepté à l’échelle internationale au vu des garanties juridiques, économiques et historiques, dont est porteuse cette initiative, a indiqué, lundi, le vice-président de la Fédération des journalistes du Pérou (FPP), Ricardo Sanchez Serra.

Il est “inacceptable qu’un pays voisin puisse financer des bandits qui, en réalité, trompent sur leur vraie nature”, a souligné M. Sanchez Serra dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, à l’issue d’entretiens avec le directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi.

M. Serra, qui était accompagné de Carlos Linares, directeur du quotidien péruvien “La Razón”, a mis l’accent sur “l’oppression de toute une population à Tindouf”, où sont séquestrés depuis plus de 45 ans des Sahraouies dans des conditions difficiles.

Le vice-président du FPP a dit regretter que la gauche péruvienne soutienne la pseudo “rasd”, une entité “inexistante, fantoche et fictive”, a-t-il dit, précisant que cette attitude porte préjudice aux relations du Pérou non seulement avec le Maroc, mais aussi avec le monde arabe et africain.

LR/MAP