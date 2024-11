Ecoles publiques | La Fondation Al Mada lance l’Académie des Arts Régionale pour les jeunes

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Afin de contribuer à la démocratisation de l’accès des jeunes à l’art et à favoriser leur épanouissement culturel, la Fondation Al Mada, accompagnée d’Attijariwafa bank et inwi, a scellé une convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports (MEN).

Ce partenariat est construit autour d’une vision commune et d’un engagement partagé entre les deux partenaires pour offrir un accès plus large et une expérience éducative inédite aux élèves des établissements scolaires publics.

Inspirés par le programme Académie des Arts, initié en 2009 par la Fondation Attijariwafa bank à Casablanca, les partenaires unissent leurs forces pour déployer ce modèle réussi à plus grande échelle dans les régions. Depuis sa création, ce programme novateur a permis d’accompagner près de 2000 élèves dans les domaines des arts plastiques et du multimédia.

Cette collaboration permettra, ainsi, d’étendre l’impact positif de ce programme en créant une filière d’excellence pour les jeunes, en accord avec les évolutions actuelles des arts visuels.

Le programme a connu son lancement effectif dès la rentrée scolaire 2024/2025 à travers l’ouverture de plusieurs classes pilotes au sein de deux sites: à la Villa des Arts de Rabat, précurseur dans la promotion et la démocratisation des Arts et de la Culture, et au sein du Centre d’épanouissement artistique de Tanger relevant de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Tanger.

Ces espaces totalement réinventés pour répondre aux attentes des élèves bénéficiaires accueillent près de 300 jeunes, âgés de 15 à 21 ans, qui bénéficient d’une approche pédagogique unique et novatrice portée par des encadrants professionnels aguerris. Conçue par la Fondation Al Mada et mise en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, cette approche s’appuie sur la pédagogie par le projet, intégrant des disciplines contemporaines, notamment les arts numériques. Les jeunes auront également accès à un large dispositif d’épanouissement à travers notamment des sorties culturelles et des masterclasses immersives pour une acculturation complète à l’univers artistique.

Ce déploiement régional constitue un pas décisif pour le programme Académie des Arts, renforçant son impact positif à travers le soutien à la créativité, l’innovation et l’ouverture des jeunes au secteur artistique et aux opportunités d’avenir qu’il offre.

Pour rappel, la Fondation Al Mada est un des leviers qui traduit sur le terrain l’engagement ESG d’Al Mada, l’un des plus grands fonds d’investissement à capitaux privés de la scène panafricaine, œuvrant en faveur d’une croissance pérenne et partagée, à l’échelle nationale puis panafricaine. À travers sa signature «Positive Impact», le fonds se consacre à produire une empreinte positive et inclusive sur le long terme. Ceci se matérialise notamment par la mise en œuvre de programmes à grande échelle dans les domaines des arts et de la culture, de l’éducation, de l’inclusion et l’entrepreneuriat, ainsi que l’environnement.

Pour en savoir plus, visiter la plateforme de la Fondation Al Mada : www.fondationalmada.ma où est mise en lumière son action structurante autour de ses quatre axes d’intervention.