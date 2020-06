Port de Tanger | Opération de dépistage au profit des acteurs de la pêche maritime

Partager Facebook

Une opération de dépistage a été organisée, samedi, au profit des acteurs de la pêche maritime au port de Tanger, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette opération concerne l’ensemble des gens de mer travaillant dans les ports de la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima dans le but de lutter contre la propagation du Covid-19, et d’assurer la continuité du secteur de la pêche et l’approvisionnement du marché national en poisson frais, a expliqué le directeur de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Raouf El Honsali dans une déclaration à la MAP.

M. El Honsali a exprimé à cette occasion ses remerciements aux cadres médicaux qui ont supervisé cette opération qui se poursuivra lundi au port de Larache.

De son côté, le délégué des pêches maritimes, Mohiyddine Moudden, a indiqué que cette opération de dépistage, qui cible les pêcheurs pratiquant la pêche côtière et la pêche en haute mer et l’ensemble des acteurs travaillant au niveau du port a permis la réalisation de plus de 1.400 tests effectués.

Cette campagne se poursuivra jusqu’au lundi pour englober les pêcheurs travaillant dans le secteur de la pêche artisanale et le nombre de tests devrait atteindre environ 2.000, a-t-il fait savoir, saluant les efforts déployés par la direction régionale de la santé pour la réussite de cette opération décidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

L’opération s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce au travail accompli par la Chambre des pêches maritimes, les associations professionnelles, les coopératives et les instances professionnelles du secteur pour l’encadrement et l’organisation des bénéficiaires des tests de dépistage, a-t-il dit, notant que l’activité du secteur de la pêche au niveau du Port ne s’est pas arrêtée pendant cette période exceptionnelle grâce aux efforts de l’ensemble des acteurs.

Pour sa part, le président de l’Amicale Zhani de la commercialisation du poisson au port de Tanger, Mohamed Moudden, a salué cette initiative qui a concerné plusieurs ports du Royaume et la mobilisation de divers acteurs dont les autorités locales, la Chambre des pêches maritimes et les professionnels de la pêche.

Quant à Mohamed Benfaddal, de l’Association Grand Tanger des armateurs de la pêche artisanale au Port de Tanger, a mis en avant les efforts déployés par les autorités dans le secteur de la pêche, et l’engagement des associations professionnelles travaillant dans le secteur de la pêche.

L’opération de dépistage du Covid-19 a concerné, jusqu’à présent, les pêcheurs travaillant dans les ports de M’diq et les centres de pêche maritime relevant des points de débarquement Quaà Asserasse, le village des pêcheurs de Chemlala, le port de Jebha, l’unité de santé relevant de la délégation des pêches maritimes d’Al Hoceima, le port Cala Iris et le port de Ksar Sghir (province Fahs-Anjra). Elle se poursuivra lundi dans le port de Larache.

LR/MAP