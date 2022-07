Skhirat | Débat sur la généralisation de la retraite pour une équité intergénérationnelle

Partager Facebook

Les participants à un panel tenu, mercredi à Skhirat dans le cadre du colloque international sur la protection sociale, ont mis en exergue les difficultés liées à la généralisation de la retraite pour une équité intergénérationnelle.

Ce panel a été ainsi l’occasion pour les intervenants d’aborder le sujet de la résorption des déséquilibres des régimes existants et de dresser un état des lieux, lequel fait état de la faible couverture des régimes de retraite au Maroc ne dépassant pas 40% pour les personnes en âge de travailler et 20% pour les personnes de plus de 60 ans. Ils ont rappelé que le régime de retraite au Maroc a connu plusieurs réformes, dont celle de 2017 ayant touché le régime des pensions civiles.

Cette réforme paramétrique a permis d’ajuster la tarification du régime et de réduire la dette ancienne de 53% et, par conséquent, de retarder l’essoufflement dudit régime en repoussant son déficit à l’horizon de 2028, donnant aux pouvoirs publics des marges supplémentaires pour engager une réforme profonde, qui prend en considération, d’une part, la situation actuelle des régimes de retraite, et d’autre part, les ambitions de sa généralisation.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, la réussite d’une reforme aussi complexe que celle de la retraite, nécessite plusieurs conditions, notamment un climat social apaisé, basé sur les fondements de la clarté, de la transparence et du dialogue.

Il a souligné que cette reforme ne se fait pas par le gouvernement tout seul, mais avec les partenaires sociaux et dans le cadre d’un dialogue tripartite.

“Toute reforme de retraite génère des tensions sur le plan social puisque celle-ci fait appel au poids des représentations du monde des travailleurs et à des problématiques financières et budgétaires que beaucoup de gouvernements peinent déjà à aborder hors retraite”, a fait observer le ministre.

Et de relever que l’enjeu est naturellement un enjeu sociétal puisque la retraite a une signification pour l’être humain, le travail.

Pour sa part, Faouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a indiqué que l’un des objectifs fondamentaux de la reforme est de “stopper les déficits et les engagements futurs qui ne pourraient être couverts dans le cadre actuel”.

Mme Zaaboul a également mis en avant la méthodologie adoptée dans le cadre de l’étude sur la reforme du système de retraite et sa généralisation au Maroc, expliquant que le processus de celle-ci est cadré par les principes directeurs de la Commission nationale qui ont constitué les fondements des termes de références.

“Il s’agit d’un processus formalisé puisque la décision d’aborder la reforme et de lancer l’étude ont été décidées par le Chef du gouvernement qui a chargé le ministère des Finances de piloter les travaux et de constituer un comité de pilotage pour valider aussi les termes de références pour toutes les étapes de l’étude”, a-t-elle dit. Et de poursuivre: “Aujourd’hui, l’étude est finalisée et nous disposons désormais d’un document de base”.

Initié par l’Association des membres de l’inspection générale des finances (AMIF) et le ministère de l’Économie et des Finances, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce colloque international, qui est placé sous le thème “Protection sociale: un chantier de règne”, se veut un espace de débats ouverts, de réflexion, d’échanges et de regards croisés visant à formuler des propositions pratiques pouvant contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale au Maroc.

