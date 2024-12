Le Maroc, le Portugal et l’Espagne officiellement désignés comme pays hôtes de la Coupe du Monde FIFA 2030

Partager Facebook

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont été officiellement désignés comme pays hôtes de la Coupe du Monde FIFA 2030, par le Congrès de la Fédération internationale de Football Association, réuni mercredi en session extraordinaire par visioconférence.

Lors de cette session, présidée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, depuis Zurich, les membres du Congrès ont également validé l’attribution des trois matchs du centenaire en 2030 à l’Uruguay, à l’Argentine et au Paraguay, tandis que le Royaume d’Arabie Saoudite a été confirmé comme pays hôte du Mondial 2034.

Les trois dossiers ont été approuvés par acclamation par les 211 fédérations membres de la FIFA, qui ont voté séparément sur la procédure de désignation adoptée par la FIFA et sur les candidatures respectives.

Dans une allocution à cette occasion, M. Infantino a affirmé que “dans le monde divisé d’aujourd’hui (…) être capable de se mettre d’accord sur quelque chose comme ça représente un message extraordinaire”.

“Nous vivons l’unité. Nous vivons l’inclusivité. Nous vivons le football”, a-t-il déclaré solennellement.

De son côté, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a exprimé sa reconnaissance aux Fédérations membres de la FIFA pour avoir rendu possible “ce moment de bonheur partagé, un moment riche à plusieurs titres, à commencer par cette représentativité universelle, rarement vue ou vécue dans d’autres domaines”.

“Je vous remercie d’avoir fait confiance à mon pays, le Maroc, et à ses deux partenaires le Portugal et l’Espagne, pour organiser ensemble la Coupe du Monde de football 2030”, a-t-il dit dans une allocution préenregistrée diffusée lors du Congrès.

“Cette confiance placée en mon pays en retenant sa candidature au sein de la candidature tripartite témoigne encore une fois des avancées réalisées tant au niveau des préparatifs spécifiques à l’événement qu’au niveau du développement global du pays, porté par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”, a souligné M. Lekjaa.

“Ceci, a-t-il poursuivi, ne contribuera pas uniquement à la réussite de l’organisation de cet événement, mais aussi à la réalisation de ce que nous avons toujours défendu, à savoir que le sport, en général, et le football, en particulier, forment un levier de développement socio-économique et humain”.

“La candidature tripartite se forgera une place dans l’Histoire, et pas des moindres. C’est la première fois que cet événement universel est organisé en même temps, en Afrique, berceau de l’Humanité, et sur le Vieux Continent, l’Europe”, a conclu le président de la FRMF.

Par ailleurs, un responsable de l’auditeur indépendant (BDO), chargé par la FIFA de vérifier la conformité des candidatures pour les Coupes du Monde 2030 et 2034, a conclu que les deux procédures de candidature ont été conduites avec “objectivité, intégrité et transparence”.

Déjà seul candidat en lice pour le Mondial 2030, le dossier Maroc-Portugal-Espagne “Yalla Vamos 2030” a franchi fin novembre un nouveau pas décisif après la publication par la FIFA du rapport d’évaluation qui a jugé que cette candidature tripartite se caractérise par “sa qualité d’ensemble” et dépasse “les exigences minimales d’organisation” requises dans l’évaluation technique, lui attribuant la note de 4,2 sur 5.

Cette solidité se retrouve dans l’évaluation technique, qui porte aussi bien sur les infrastructures (sportives et autres) que sur le potentiel commercial, explique le rapport.

La candidature Maroc-Portugal-Espagne 2030 propose des options variées et intéressantes pour ses stades, qui sont au nombre de 20 : six au Maroc, trois au Portugal et 11 en Espagne. Cela dépasse les exigences minimales (14 stades) définies pour la Coupe du Monde 2030, ce qui offre suffisamment de flexibilité pour choisir des enceintes diversifiées et emblématiques dans les trois pays, souligne le document, qui note que les stades de Santiago Bernabéu, à Madrid, Camp Nou, à Barcelone, et le Grand Stade Hassan II de Casablanca ont été proposés pour les matchs d’ouverture et de finale.

LR/MAP