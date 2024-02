Casablanca | Présentation de trois livres de Charles Saint-Prot sur le Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les ouvrages “Sahara Marocain : Le dossier d’un conflit artificiel”, “Mohammed VI ou la monarchie visionnaire” et “Géopolitique du sport au Maroc” du géopolitologue et écrivain français Charles Saint-Prot, ont été présenté mercredi soir, à l’institut marocain des relations internationales (IMRI) à Casablanca.

Paru aux éditions “Marsam” et co-écrit par Charles Saint-Prot, Jean-Yves de Cara et Christophe Boutin, “Sahara Marocain : Le dossier d’un conflit artificiel”, un livre de 313 pages, a pour objectif de clarifier les contextes et la teneur de l’affaire du Sahara marocain et de mettre en exergue les graves conséquences géopolitiques de la persistance de ce conflit régional.

Le livre “Mohammed VI ou la monarchie visionnaire” est un ouvrage paru aux éditions du Cerf et co-écrit avec Zeina El Tibi, qui tente d’expliquer en 345 pages comment la vision du Souverain permet la transformation du Maroc et l’ouverture au monde, tout en préservant une identité nationale millénaire.

“Géopolitique du sport au Maroc”, est un livre de 187 pages, écrit par Charles Saint-Prot et Michel Ruimy et paru aux éditions Cerf Patrimoines, qui analyse les principaux aspects de la géopolitique du sport au Maroc, ainsi que ses retombés économiques, tout en mettant avant l’engagement Royal dans ce sens.

A cette occasion, M. Saint-Prot, directeur général de l’Observatoire d’Etudes Géopolitiques (OEG) à Paris, a indiqué que son ouvrage sur le Sahara marocain est un récit qui revient sur l’histoire de ce dossier depuis le 8è siècle, soulignant que depuis cette époque, le seul Etat constitué qui a constamment affirmé sa souveraineté entre la Méditerranée et le Sénégal était le Royaume du Maroc.

Le deuxième livre démontre que le Maroc est le seul pays du Maghreb à avoir un ancrage traditionnel et constant en Afrique, sur les plans humain, économique, politique et religieux, a-t-il poursuivi, notant que le Royaume est pleinement engagé dans une dynamique politique, économique et de coopération en Afrique, portée par la vision à long terme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour ce qui est de son troisième ouvrage, M. Saint-Prot a relevé que la géopolitique du sport au Maroc ne repose pas uniquement sur l’organisation de manifestations sportives, mais consiste à faire du pays une nation sportive par excellence, soulignant, à cet égard, l’apport prépondérant de la vision Royale dans le développement du sport au Maroc.

LR/MAP