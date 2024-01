Maroc-Espagne | La collaboration dans les domaines sécuritaire et migratoire marquée par un « niveau élevé d’efficacité » (Marlaska)

La collaboration dans les domaines sécuritaire et migratoire entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne est marquée par un “niveau élevé d’efficacité”, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska.

“La collaboration entre Rabat et Madrid est marquée par un niveau élevé d’efficacité, notamment dans les domaines de la lutte contre la migration irrégulière, de la traite des êtres humains et de la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé”, s’est félicité M. Grande-Marlaska dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit.

Evoquant la question migratoire, le responsable espagnol, qui effectue sa première visite à l’étranger après l’investiture du nouveau gouvernement, a précisé que l’objectif de la coopération entre les deux pays est de sauver des vies humaines, lutter contre les réseaux de trafic d’êtres humains et promouvoir une migration légale, sûre et ordonnée.

Mettant en exergue l’importance des relations de coopération étroite entre le Maroc et l’Espagne, qui touchent à plusieurs questions et défis communs, M. Grande-Marlaska a salué le niveau “exemplaire” de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, rappelant que les autorités des deux pays ont mené, au cours de l’année dernière, 14 opérations conjointes contre des cellules terroristes.

Ces opérations se sont soldées par l’arrestation de 80 personnes, a-t-il indiqué, ajoutant que cela illustre de manière “claire et évidente” l’efficacité et l’efficience de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols.

Se félicitant des relations très fraternelles liant son pays au Maroc, le ministre espagnol a également mis l’accent sur l’importance de la coopération dans le domaine de la protection civile, en particulier en ce qui concerne les interventions post-catastrophes naturelles et l’échange des meilleures pratiques en la matière.

M. Grande-Marlaska s’est, en outre, réjoui du succès de l’opération “Marhaba 2023” de transit des Marocains résidant à l’étranger, qui constitue, selon lui, une autre illustration de la coopération bilatérale “intense et exemplaire”.

Abordant l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de football 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, il a estimé qu’elle vient confirmer l’excellence des relations entre les trois pays, se disant persuadé que cette édition sera la “meilleure Coupe du monde jamais organisée”.

