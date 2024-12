ICGH 2024 | Rabat accueille la 2è Conférence Internationale sur l’Hydrogène Vert

Partager Facebook

La deuxième Conférence internationale sur l’hydrogène vert (ICGH 2024) s’est ouverte, mercredi à Rabat, avec la participation d’une pléiade de décideurs, d’experts et de professionnels pour discuter des futurs possibles de cette énergie renouvelable et des infrastructures nécessaires à une transition énergétique durable au Maroc.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement, qui a pour thème “Vers un écosystème dédié à l’hydrogène vert”, vise à promouvoir les dernières innovations et à renforcer les collaborations internationales dans le domaine de l’énergie durable.

Les participants à cette édition, organisée par l’Université Internationale de Rabat et l’Université Mohammed V, examineront les approches et les mécanismes pour renforcer et intégrer l’hydrogène vert dans diverses applications et secteurs, à la fois aux niveaux national et international, en particulier concernant le stockage d’hydrogène solide et la production d’ammoniac vert.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Balli, professeur à l’Université Internationale de Rabat, a souligné que cette édition, soutenue par la société Nareva Holding, filiale du groupe Al Mada, ainsi que par plusieurs acteurs de ce secteur, verrait le lancement du “Prix international de l’hydrogène vert”, en reconnaissance des contributions apportées par plusieurs scientifiques marocains et étrangers dans ce domaine.

“C’est une opportunité pour reconnaître leur travail et de souligner l’importance de la recherche scientifique dans le progrès des technologies vertes”, a ajouté M. Balli.

De son côté, le doyen de la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V, Mohamed Regragui, a indiqué que la tenue de cet évènement a pour objectif de contribuer aux efforts consentis par les diverses parties prenantes en vue de promouvoir la politique énergétique du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé l’importance de la recherche scientifique dans le soutien et l’accompagnement de la politique de transition énergétique au Maroc, et du rôle des laboratoires scientifiques des deux établissement d’enseignement supérieur, notamment dans les domaines liés à la production et au stockage de l’hydrogène vert.

Pour sa part, le directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles, Samir Rachidi, a affirmé que cette conférence s’inscrit dans le cadre des initiatives lancées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour accélérer la transition énergétique.

Il a également jugé important de favoriser la qualification du capital humain et d’encourager la recherche scientifique pour relever les défis liés à la production d’un hydrogène à faible teneur en carbone et le stockage d’énergie.

À travers des débats, des présentations et une exposition interactive sur l’hydrogène, cette conférence s’inscrit dans une démarche proactive adoptée par le Maroc pour se positionner comme un leader dans la transition énergétique mondiale, capitalisant sur ses initiatives nationales de développement des énergies renouvelables.

L’ICGH 2024 abordera des thèmes principalement axés sur “l’énergie solaire et l’énergie éolienne pour l’hydrogène vert”, “l’efficacité de l’électrolyse”, “l’énergie thermique solaire”, “la gestion des projets énergétiques”, “la chaîne de valeur de l’hydrogène vert”, en plus de “l’économie de l’hydrogène vert” et “les formules magnétiques pour la liquéfaction de l’hydrogène”.

LR/MAP