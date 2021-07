Fabrication du vaccin anti-Covid | Une étape “stratégique” pour doter le Maroc de capacités industrielles et biotechnologiques

Partager Facebook

Le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins constitue une étape “stratégique” pour doter le Royaume de capacités industrielles et biotechnologiques, a affirmé le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Dans un communiqué mardi, le PPS souligne qu’il a reçu avec “appréciation et fierté” le lancement et la signature, sous le présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.

Il s’agit d’une initiative pionnière qui va, à coup sûr, permettre au Maroc de faire face aux répercussions sanitaires de la pandémie de Covid-19 d’une manière efficace et décisive, relève le Parti, notant que ce projet constitue aussi un “saut qualitatif” sur la voie de l’appropriation des capacités industrielles et biotechnologiques, en vue d’atteindre la souveraineté et la sécurité sanitaires, ainsi que l’autosuffisance notamment dans le domaine des vaccins.

Ce “projet royal audacieux” contribuera de manière significative au renforcement du tissu industriel national et des capacités technologiques du Royaume pour relever les enjeux futurs, de même qu’il consolide les structures économiques et la place du pays aux niveaux international, continental et régional, conclut le communiqué.

