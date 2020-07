Crise sanitaire | La prochaine étape exige de mutualiser les efforts de tous les Marocains afin de relever les défis à venir (Discours royal)

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que la prochaine étape dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus exige de mutualiser les efforts de tous les Marocains, afin de relever les défis à venir.

“A ce propos, Je M’adresse à toutes les forces vives de la Nation : Je les engage à adhérer vigoureusement aux efforts déployés à l’échelle nationale pour dépasser la conjoncture actuelle et faire face à ses répercussions économiques et sociales. J’en appelle à leur patriotisme, à leur sens des responsabilités individuelles et collectives”, a exhorté le Souverain dans le Discours adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône.

“Nous devons capitaliser les acquis engrangés en cette courte période pour renforcer les points forts révélés par les Marocains. Nous pourrons ainsi accélérer la cadence des réformes imposées par la conjoncture et saisir les opportunités favorables”, poursuit Sa Majesté le Roi.

“Dès lors, nous jetterons des passerelles entre le passé et le présent, avançant ainsi dignement sur la trace de Nos prédécesseurs”, ajoute le Souverain, saluant à cet égard, “avec émotion et déférence, la mémoire immaculée de tous les grands hommes du Maroc, au premier rang desquels Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde, ainsi que tous les valeureux martyrs de la Nation”.

En cette circonstance, Sa Majesté le Roi tient à rendre une nouvelle fois hommage “à nos Forces Armées Royales et à nos Forces de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante, sous Notre commandement, en faveur de la défense de l’unité nationale et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays”.

LR/MAP