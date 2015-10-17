Le Royaume du Maroc a toujours agi en partenaire « souverain, loyal et responsable » dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, a affirmé, lundi à Rabat, une source gouvernementale, soulignant que la gestion de la migration est une « responsabilité partagée » dans laquelle le Maroc a « toujours assumé sa part ». …