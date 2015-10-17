Sur Très Hautes Instructions Royales, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, est arrivé jeudi à Cali (Colombie), afin …Lire la suite »
Le 14 août 1979, une date historique marquante dans le processus de consécration de l’intégrité territoriale
Dans une atmosphère empreinte d’un profond élan patriotique et d’une mobilisation nationale gl…
CAN féminine 2026 | Le Maroc quitte la compétition après sa défaite face au Cameroun (3-1 t.a.b)
L’équipe nationale féminine de football du Maroc a quitté la Coupe d’Afrique des nations (Maro…
Séisme en Colombie | SM le Roi adresse un message de condoléances au président colombien
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de …
L’ANME dénonce les accusations de Mohamed Ouzzine et exprime sa solidarité avec son Président Driss Chahtane
L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), qui a pris connaissance du récent m…
Maroc | Les autorités publiques se mobilisent pour contrer toute tentative de passage illégal vers Sebta et Mellilia
Les autorités publiques ont pris toutes les mesures nécessaires pour contrer toute tentative de pass…
Arrivée de M. Bourita à Cali pour représenter SM le Roi à la cérémonie d’investiture du nouveau président colombien
Maroc | Le ministère de l’Intérieur clarifie les récents événements aux points de passage de Sebta et Melilia
Fête du Trône, une occasion pour célébrer les réalisations accomplies sous la conduite de SM le Roi (M. Akhannouch)
Le Maroc condamne fermement les attaques de drones contre des installations pétrolières au Royaume d’Arabie Saoudite frère (MAE)
La Colombie annonce un changement de sa position et reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara
La Colombie a annoncé un changement de sa position sur la question du Sahara et affirmé sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses Provinces du Sud. …Lire la suite »
Signature à Santiago d’un protocole de coopération sanitaire et phytosanitaire entre l’ONSSA et le SAG
M. Talbi El Alami représente SM le Roi à l’investiture de la présidente du Pérou
Sahara | La Bulgarie réaffirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine
Les CRI mobilisés du 10 au 13 août pour accompagner les projets des Marocains du Monde
Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, en partenariat avec les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), organise du 10 au 13 août courant, une nouvelle …Lire la suite »
Industrie | Le climat général des affaires jugé normal par 71% des industriels au T2-2026 (BAM)
L’ONMT renforce l’attractivité des régions grâce à une connectivité aérienne historique de Ryanair
Exécution de la LF 2026 | Un déficit budgétaire de 20,2 MMDH à fin juin (TGR)
L’exécution de la Loi de finances (LF) à fin juin 2026 laisse apparaître un solde budgétaire négatif de 20,2 milliards de dirhams (MMDH), contre 24,9 MMDH durant la même période …Lire la suite »
Le déficit commercial augmente à 198,38 MMDH à fin juin (Office des changes)
Banques | Présentation du rapport sur la stabilité financière au titre de l’exercice 2025
Maroc | Plus de 42.900 entreprises créées en cinq mois (OMPIC)
Le nombre d’entreprises créées au terme des cinq premiers mois de 2026 a atteint 42.905 unités, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Les personnes morales représentent …Lire la suite »
Secteur du transport | La DGI publie le guide 2026 sur le dispositif d’incitations fiscales
Agadir | Oracle inaugure son deuxième centre de recherche et développement au Maroc
Bayer Maroc | Des solutions durables pour optimiser la performance des exploitations céréalières
CdM FIFA 26 | Coca-Cola accueille les supporters marocains dans sa Fan Zone à Casablanca
Le 14 août 1979, une date historique marquante dans le processus de consécration de l’intégrité territoriale
Dans une atmosphère empreinte d’un profond élan patriotique et d’une mobilisation nationale globale et continue, le peuple marocain, ainsi que la famille de la résistance et de l’armée de libération, …Lire la suite »
Maroc | Les autorités publiques se mobilisent pour contrer toute tentative de passage illégal vers Sebta et Mellilia
Tanger Med | Adoption du système de billet ferme pour fluidifier l’Opération Marhaba 2026
Coopération migratoire | Le retour des mineurs non accompagnés est une question de principe basée sur les Hautes Instructions Royales
Journée nationale des MRE | La contribution de la diaspora aux chantiers du Maroc 2030 mise en avant
Le Mali réaffirme son engagement en faveur de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique
La République du Mali a réaffirmé son engagement en faveur de l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, …Lire la suite »
Le Président du Mali remercie SM le Roi pour le soutien constant du Maroc à la souveraineté du Mali
CPS de l’UA | Le Maroc souligne l’importance d’une approche multidimensionnelle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
Addis-Abeba | Le président de la CUA salue l’engagement du Maroc en faveur de l’action africaine commune
Le Gazoduc Africain Atlantique, un projet structurant au service de l’intégration ouest-africaine (MAE de la Sierra Leone)
L’ANME dénonce les accusations de Mohamed Ouzzine et exprime sa solidarité avec son Président Driss Chahtane
L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), qui a pris connaissance du récent message publié sur la page Facebook de Mohamed Ouzzine, Secrétaire général du parti «Mouvement Populaire», s’est …Lire la suite »
Conseil National de la Presse | La Commission provisoire installée
La Fondation Mohammed V pour la Solidarité publie un ouvrage retraçant ses 25 premières années d’action
Temara | Coup d’envoi à Harhoura de la 7e édition du Festival Ciné-Plage 2026
RHN Maroc-France | M. Bensaid s’entretient avec son homologue française M. Catherine Pégard
Actualités
août, 2026
- 13 août
Le 14 août 1979, une date historique marquante dans le processus de consécration de l’intégrité territoriale
Dans une atmosphère empreinte d’un profond élan patriotique et d’une mobilisation nationale globale et continue, le peuple marocain, ainsi que la famille de la résistance et de l’armée de libération, commémorent, vendredi, le 47e anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, une étape marquante dans la marche vers …Lire la suite »
- 13 août
CAN féminine 2026 | Le Maroc quitte la compétition après sa défaite face au Cameroun (3-1 t.a.b)
L’équipe nationale féminine de football du Maroc a quitté la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2026) après sa défaite face au Cameroun par 3 tirs au but à 1 (0-0 temps réglementaire et prolongations), en match des demi-finales disputé mercredi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat. Le Cameroun affrontera …Lire la suite »
- 12 août
Séisme en Colombie | SM le Roi adresse un message de condoléances au président colombien
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République de la Colombie, M. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, à la suite du séisme ayant frappé plusieurs régions de la Colombie. Dans ce message, le Souverain dit avoir appris …Lire la suite »
- 12 août
L’ANME dénonce les accusations de Mohamed Ouzzine et exprime sa solidarité avec son Président Driss Chahtane
L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), qui a pris connaissance du récent message publié sur la page Facebook de Mohamed Ouzzine, Secrétaire général du parti «Mouvement Populaire», s’est dite consternée et indignée. Dans un communiqué de son Bureau Exécutif, l’Association a dénoncé un «niveau de basssesse sans précédent», …Lire la suite »
- 12 août
Maroc | Les autorités publiques se mobilisent pour contrer toute tentative de passage illégal vers Sebta et Mellilia
Les autorités publiques ont pris toutes les mesures nécessaires pour contrer toute tentative de passage illégal vers les villes de Sebta et Mellilia et intercepter toute personne cherchant à y participer, a indiqué, mercredi à Rabat, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi. Dans une déclaration à la …Lire la suite »
- 11 août
Tanger Med | Adoption du système de billet ferme pour fluidifier l’Opération Marhaba 2026
L’Autorité portuaire de Tanger Med, à l’instar des autres ports marocains et espagnols participant à l’Opération « Marhaba 2026 », a adopté le système de « billet ferme », assorti d’une date et d’une heure de départ fixes, comme condition d’accès au port. Selon l’Autorité portuaire de Tanger Med, cette mesure, en vigueur depuis cinq …Lire la suite »
- 9 août
CAN féminine | Les Lionnes de l’Atlas dans le dernier carré et qualifiées pour le Mondial 2027
Les Lionnes de l’Atlas ont fait d’une pierre deux coups en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026) et en poinçonnant leur ticket pour le Mondial 2027 au Brésil, après leur victoire face à l’Afrique du Sud par 2 buts à 1, en match …Lire la suite »
- 8 août
La Colombie annonce un changement de sa position et reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara
La Colombie a annoncé un changement de sa position sur la question du Sahara et affirmé sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses Provinces du Sud. Cette nouvelle position a été annoncée, vendredi, lors de l’entretien qu’a eu le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération …Lire la suite »
- 7 août
Signature à Santiago d’un protocole de coopération sanitaire et phytosanitaire entre l’ONSSA et le SAG
L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et le Service agricole et d’élevage du Chili (SAG) ont signé, vendredi à Santiago, un protocole de coopération en matière de quarantaine, de protection phytosanitaire et de santé animale. Signé en présence d’autorités chiliennes, de représentants du secteur privé et des …Lire la suite »
- 7 août
Les CRI mobilisés du 10 au 13 août pour accompagner les projets des Marocains du Monde
Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, en partenariat avec les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), organise du 10 au 13 août courant, une nouvelle édition de la Semaine de l’investissement dédiée aux Marocains du Monde (MDM). Cette initiative a pour objectif de rapprocher les …Lire la suite »
- 7 août
CAN féminine | “Nous avons analysé l’Afrique du Sud pour aller chercher la victoire” (Vilda)
Le sélectionneur national, Jorge Vilda a affirmé, vendredi à Rabat, que « le staff technique a bien analysé et étudié dans le détail la sélection d’Afrique du Sud », qui sera opposée aux Lionnes de l’Atlas samedi en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc 2026). Lors de …Lire la suite »
- 6 août
Industrie | Le climat général des affaires jugé normal par 71% des industriels au T2-2026 (BAM)
Le climat général des affaires dans l’industrie aurait été qualifié de « normal » par 71% des industriels et de « défavorable » par 19% d’entre eux au titre du deuxième trimestre (T2) de 2026, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Par branche, ces proportions se situent respectivement à 88% et 9% dans la « chimie et …Lire la suite »
- 6 août
Arrivée de M. Bourita à Cali pour représenter SM le Roi à la cérémonie d’investiture du nouveau président colombien
Sur Très Hautes Instructions Royales, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, est arrivé jeudi à Cali (Colombie), afin de représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’investiture du nouveau président colombien. À …Lire la suite »
- 6 août
Coopération migratoire | Le retour des mineurs non accompagnés est une question de principe basée sur les Hautes Instructions Royales
« Le Maroc s’est engagé, conformément aux Hautes Instructions Royales aux ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, à œuvrer à l’identification des mineurs non accompagnés en vue de leur retour à la patrie », apprend-on de source diplomatique marocaine. Dans ce cadre, le Royaume du Maroc est prêt à œuvrer de …Lire la suite »
- 6 août
L’ONMT renforce l’attractivité des régions grâce à une connectivité aérienne historique de Ryanair
L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) confirme la dynamique de sa stratégie aérienne avec l’annonce du plus important programme hivernal jamais déployé par Ryanair au Maroc. Pour la saison Hiver 2026, la compagnie opèrera 156 lignes sur le Maroc, dont 17 nouvelles dessertes, offrant 5,3 millions de sièges et reliant …Lire la suite »
- 6 août
Réunion “positive et constructive” à Rabat du Comité de direction de la Fifa (Communiqué)
Le Comité de direction de la Fifa a tenu, mercredi à Rabat, une réunion qualifiée de « positive et constructive ». À l’issue de cette réunion, le secrétaire général de la FIFA et plusieurs membres du Comité directeur de la FIFA ont réaffirmé leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni …Lire la suite »
- 6 août
Journée nationale des MRE | La contribution de la diaspora aux chantiers du Maroc 2030 mise en avant
Le département des Marocains résidant à l’Étranger (MRE) célèbre, lundi, la Journée nationale des MRE, sous le signe « Les MRE au service des chantiers du Maroc 2030 », et ce en concrétisation de la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les membres de la communauté marocaine …Lire la suite »
- 5 août
Plus de 2,7 millions de MRE accueillis depuis le lancement de l’opération “Marhaba 2026”
Plus de 2,74 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) sont entrés au Maroc jusqu’au 3 août, soit une hausse de 0,45% par rapport à la même période de l’année précédente, a souligné Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’opération « Marhaba » au sein de la Fondation …Lire la suite »
- 3 août
CAN féminine Maroc 2026 | Le Maroc se qualifie pour les quarts après un nul blanc face au Sénégal
L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, après un nul blanc face à son homologue sénégalaise (0-0), en match de la 3e et dernière journée du groupe A, disputé lundi soir au Stade Moulay El Hassan à …Lire la suite »
- 3 août
La gestion de la migration est une responsabilité partagée et le Maroc a toujours assumé sa part (SG)
Le Royaume du Maroc a toujours agi en partenaire « souverain, loyal et responsable » dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, a affirmé, lundi à Rabat, une source gouvernementale, soulignant que la gestion de la migration est une « responsabilité partagée » dans laquelle le Maroc a « toujours assumé sa part ». …Lire la suite »
- 3 août
FAR | Disponibilité opérationnelle et interventions aériennes coordonnées pour lutter contre les feux de forêt
Les Forces Armées Royales (FAR) s’acquittent d’un rôle central dans le dispositif national de lutte contre les feux de forêt, à travers la mobilisation de l’ensemble de leurs moyens aériens, notamment une flotte de 8 avions de type Canadair CL-415 relevant des Forces Royales Air (FRA), outre 15 avions de …Lire la suite »