Nigeria | L’OCP inaugure sa 1ère usine ultramoderne de blending d’engrais en Afrique

Le Groupe OCP a inauguré, mardi à Kaduna, sa première usine ultramoderne de blending d’engrais sur le continent, dans le nord du Nigeria.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de Mohamed Anouar Jamali, Directeur général de OCP Africa, et Mohamed Hettiti, vice-président Afrique de l’Ouest et Directeur général de OCP Africa Nigeria, du côté marocain, et de Nasir Ahmad El-Rufai, gouverneur de l’État de Kaduna, du côté nigérian.

Etaient également présents à cette cérémonie, les membres de la représentation de l’OCP au Nigeria, des partenaires du projet, ainsi que plusieurs dignitaires et personnalités de l’État de Kaduna.

S’étendant sur un terrain de 10 hectares, cette installation abrite une unité de blending d’une capacité de production de 120 tonnes par heure, une unité de stockage de 25.000 tonnes, un centre de formation moderne dédié aux différents partenaires, un laboratoire équipé des dernières technologies d’analyses pour assurer le contrôle de la qualité des produits et l’analyse et caractérisation des sols, ainsi qu’une ferme modèle pour la réalisation des essais agronomiques et la formation des fermiers.

A cette occasion, le Directeur général de OCP Africa, Mohamed Anouar Jamali, a indiqué que “cette installation n’a pas pour seul objectif la production des engrais, mais aussi d’avoir un impact profond sur la chaîne de valeur agricole du pays”, ajoutant que “OCP Africa s’engage à contribuer à la transformation du système alimentaire sur le continent, et le Nigéria représente un pôle stratégique pour notre groupe”.

Plus qu’une installation industrielle, l’unité de blending de Kaduna est un centre d’excellence et de prestation de services mis à la disposition des partenaires d’OCP et des fermiers nigérians pour l’amélioration et l’augmentation des rendements des sols afin d’atteindre la sécurité alimentaire. Il s’agit en outre d’un espace de partage d’expériences, de connaissances et de savoir faire entre le Groupe OCP et les acteurs du secteur de l’agriculture au Nigeria.

Faisant partie des trois unités de blending d’engrais prévues au Nigeria (les deux autres en cours de construction à Ogun et à Sokoto), cette usine s’inscrit dans le sillage du partenariat entre le Groupe OCP et le gouvernement nigérian visant l’accompagnement et le développement de l’agriculture nigériane.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la “Presidential Fertilizer Initiative” (PFI) et du projet de développement d’une plateforme industrielle polyvalente pour la production d’ammoniaque et d’engrais ce qui permettra au Nigeria la domiciliation de la production d’engrais tout en valorisant les ressources naturelles locales nigérianes et de bénéficier de l’approvisionnement du phosphate marocain.

“Chaque nouvelle usine, chaque nouveau magasin, chaque nouveau complexe industriel génère de l’emploi et des revenus qui contribuent à soutenir les familles et à réduire la pauvreté dans notre État”, a mis en avant, pour sa part, le gouverneur de l’État de Kaduna, Nasir Ahmad El-Rufai.

M. El-Rufai a fait savoir que “l’implantation par OCP Africa d’une usine de production d’engrais dans l’État de Kaduna élargit également l’accès de nos agriculteurs aux engrais”, relevant que “cela contribue à améliorer la disponibilité d’un composant très essentiel pour l’agriculture”.

De son côté, le vice-président Afrique de l’Ouest et Directeur général de OCP Africa Nigeria, Mohamed Hettiti, a déclaré: “chez OCP, nous sommes convaincus que l’utilisation efficace d’engrais customisés est l’un des meilleurs moyens d’accroître la productivité des agriculteurs”.

En 2016, le Groupe OCP a conclu un partenariat avec l’Association des producteurs et distributeurs d’engrais du Nigeria (FEPSAN) dans le cadre de la “Presidential Fertilizer Initiative” (PFI), soutenue par le Fonds souverain nigérian (NSIA).

Cette collaboration s’étend à l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, allant de la mise en place de solutions d’engrais adaptées aux sols et aux cultures locaux, à l’amélioration de la disponibilité des engrais à des prix compétitifs sur le marché local, en passant par la mise en place de mesures d’accompagnement auprès des agriculteurs nigérians et la contribution au développement de la chaîne logistique et au renforcement du réseau de distribution de proximité.

LR/MAP